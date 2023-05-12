Три проблеми в сексі, про які всі мовчать, але вони псують стосунки

Відбійний молоток

Чомусь деякі чоловіки думають, що шалений темп допоможе вам досягти піку насолоди. Мабуть, вони передивилися фільмів для дорослих, де від такого акторка шаленіє на камеру.

Якщо він так робить, варто знайти час і сміливість поговорити, і пояснити, що так вам не подобається.

Дівчатам, які мають такого бойфренда, варто частіше перехоплювати ініціативу і обирати позу "Наїздниці".

Вам боляче

Згорати від пристрасті - здорово, але не коли у вас буквально все палає. Причиною може бути інфекція, або дефіцит змазки.

В будь-якому разі мовчати і терпіти секс не можна. Варто поговорити і знайти спільне рішення. Це може бути похід до гінеколога, або ж якщо зі здоров'ям все добре - до аптеки за лубрикантом.

Секс-нудьга

Рано чи пізно в інтимні стосунки приходить перенасичення. Партнери вже, здається, спробували все, і тепер процес перетворився швидше на механіку, а не на театральне дійство, як це було раніше.

Внесіть різномаїття, зіграйте в рольові ігри, подивіться разом порно або ж влаштуйте секс-марафон, як на початку ваших стосунків.

"Якщо він пихкає на тобі, а ти лежиш і намагаєшся згадати, чи вимкнула праску, геть ліжко та місіонерську позу - займіться сексом у машині або в туалеті на вечірці", - кажуть експерти.