Помилки в сексі, які робить більшість чоловіків

Заняття сексом потребує певних навичок, які дозволять зробити цей процес максимально приємним для партнерів. Але деякі помилки, які роблять чоловіки, можуть все зіпсувати.

Тягнути в ліжко їжу - погана ідея

Злизування вершків, шоколадного соусу або будь-якої іншої їжі з тіла вашої партнерки неймовірно еротично і весело... виглядає з екрану телевізора. На ділі все не так феєрично.

Адже частинки їжі можуть потрапити в її цікаві місця і викликати подразнення або дріжджову інфекцію.

Крім того, якщо ви цим займатиметеся у неї вдома, або це ваш спільний дім, вгадайте, про що думатиме жінка? Правильно! Як це все потім прибирати.

З такими думками їй точно буде не до отримання задоволення, позаяк вона не зможе розслабитися. А розслаблення для жінки прямо пропорційне збудженню.

Не імітуйте порно

Спроба імітувати порно під час сексу, як правило, погана ідея. Порнорежисерів не хвилює, чи подобається акторам щось чи ні, і, як наслідок, порно дає поганий приклад навчитися правильним сексуальним технікам.

Якщо ви досі вірите, що в порно актори дійсно отримують задоволення, а не грають на камеру, ви помиляєтеся. В реальності насолода від сексу виглядає зовсім інакше і справжня реакція жінки може навіть здивувати чоловіків з небагатим досвідом.

Не будьте занадто грубими

Клітор надзвичайно чутливий, тому вам не потрібно багато сили. Хоча деяким жінкам може й подобатися сильний тиск, це відчуває не кожна.

В будь-якому разі починати треба з легких і ніжних пестощів, сильний натиск чи тертя можуть викликати у жінки навіть больові відчуття.