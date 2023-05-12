RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три проблемы в сексе, о которых все молчат, но они портят отношения

О каких проблемах в постели все молчат (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Занятие сексом важно для длительных отношений. И речь не о какой-то там "супружеской обязанности", а об эмоциональной связи между партнерами, доверии и близости. Эти неотъемлемые составляющие счастливых отношений невозможны, если одного или обоих партнеров не устраивает сексуальная жизнь.

О каких проблемах в интиме все молчат, но они портят отношения, пишет Telegram-канал Інтим.

Отбойный молоток

Почему-то некоторые мужчины думают, что безумный темп поможет вам добиться пика наслаждения. По-видимому, они пересмотрели фильмов для взрослых, где от такого актриса сходит с ума на камеру.

Если он так поступает, стоит найти время и смелость поговорить, и объяснить, что так вам не нравится.

Девушкам, имеющим такого бойфренда, следует чаще перехватывать инициативу и выбирать позу "Наездницы".

Вам больно

Сгорать от страсти - здорово, но не когда у вас буквально все пылает. Причиной может быть инфекция или дефицит смазки.

В любом случае молчать и терпеть секс нельзя. Следует поговорить и найти общее решение. Это может быть поход к гинекологу, или если со здоровьем все хорошо - в аптеку за лубрикантом.

Секс-скука

Рано или поздно в интимные отношения приходит перенасыщение. Партнеры уже, кажется, попробовали все, и теперь процесс превратился скорее в механику, а не в театральное действие, как это было раньше.

Внесите разнообразие, сыграйте в ролевые игры, посмотрите вместе порно или устройте секс-марафон, как в начале ваших отношений.

"Если он пыхтит на тебе, а ты лежишь и пытаешься вспомнить, выключила ли утюг, прочь кровать и миссионерскую позу - займитесь сексом в машине или в туалете на вечеринке", - говорят эксперты.

Раньше мы называли ошибки в сексе, которые совершает большинство мужчин.

Также психолог рассказала, чего женщинам больше всего не хватает в сексе.

Читайте РБК-Украина в Google News
интимстосунки