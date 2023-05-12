Три проблемы в сексе, о которых все молчат, но они портят отношения

Отбойный молоток

Почему-то некоторые мужчины думают, что безумный темп поможет вам добиться пика наслаждения. По-видимому, они пересмотрели фильмов для взрослых, где от такого актриса сходит с ума на камеру.

Если он так поступает, стоит найти время и смелость поговорить, и объяснить, что так вам не нравится.

Девушкам, имеющим такого бойфренда, следует чаще перехватывать инициативу и выбирать позу "Наездницы".

Вам больно

Сгорать от страсти - здорово, но не когда у вас буквально все пылает. Причиной может быть инфекция или дефицит смазки.

В любом случае молчать и терпеть секс нельзя. Следует поговорить и найти общее решение. Это может быть поход к гинекологу, или если со здоровьем все хорошо - в аптеку за лубрикантом.

Секс-скука

Рано или поздно в интимные отношения приходит перенасыщение. Партнеры уже, кажется, попробовали все, и теперь процесс превратился скорее в механику, а не в театральное действие, как это было раньше.

Внесите разнообразие, сыграйте в ролевые игры, посмотрите вместе порно или устройте секс-марафон, как в начале ваших отношений.

"Если он пыхтит на тебе, а ты лежишь и пытаешься вспомнить, выключила ли утюг, прочь кровать и миссионерскую позу - займитесь сексом в машине или в туалете на вечеринке", - говорят эксперты.