Три проблеми з очима, через які найчастіше страждають українці під час війни

Стрімке зниження гостроти зору

У медицині це називається міопія. Проблема зниження зору набула масштабного розмаху ще кілька років тому, з настанням епідемії коронавірусу. Короткозорість найчастіше з'являється у дітей шкільного віку й прогресує в період їхнього активного росту.

"Це пояснюється дистанційним навчанням. Уже три роки поспіль юні українці практично не відходять від комп'ютерів і дуже мало бувають на свіжому повітрі. Натомість понад 10 місяців вони змушені ховатись у бомбосховищах, сидіти в погано освітлених приміщеннях", - пояснює лікар.

Синдром сухого ока

Зараз це найпоширеніша проблема у світі. Це пов’язано із сучасним стилем й умовами життя.

Використання кондиціонерів, недостатнє зволоження повітря, багатогодинне сидіння в комп'ютері, куріння, загальна загазованість й забрудненість атмосфери згубно впливають на стан слізної плівки. А саме вона захищає очі від пересихання. За пандемії коронавірусу свою негативну лепту вносив і масковий режим.

До речі, нинішні реалії: вимкнення світла, поганий сон та неповноцінне харчування також впливають на сухість очей. Як і рідке кліпання, коли ми з головою поринаємо у віртуальний світ гаджетів.

Побутові й воєнні травми

З повномасштабним вторгненням кількість таких травм значно збільшилася. До цієї категорії, окрім військових, входять ще й мешканці зон бойових дій і діти.

"Розриви снарядів, осколкові поранення, ігри з вибухонебезпечними предметами стають причинами контузій очного яблука, опіків, розривів тканин ока, пошкодження сітківки, кришталика. А нерідко й втрати цього важливого органу", - розповідає фахівець.

Негативним наслідком війни стало поширення істеричної амбліопії - захворювання, коли на фоні стресу значно знижується зір. Причому при перевірці людина виявляється здоровою. У цьому разі важливо нормалізувати емоційний стан за допомогою психолога, тоді й зір поступово повернеться.