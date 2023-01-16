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Три проблемы с глазами, из-за которых чаще всего страдают украинцы во время войны

Как сохранить зрение во время войны (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Текущие обстоятельства прямо пропорционально влияют на здоровье человека. Все чаще украинцы жалуются на понижение зрения и дискомфорт в области глаз. Увеличилось и количество травм органов зрения.

С чем связана такая ситуация и чем больше всего страдают наши граждане рассказала врач-офтальмолог клиники "Новий Зір" Татьяна Левицкая.

Стремительное снижение остроты зрения

В медицине это называется миопией. Проблема снижения зрения приобрела масштабный размах еще несколько лет назад, с наступлением эпидемии коронавируса. Близорукость чаще всего появляется у детей школьного возраста и прогрессирует в период их активного роста.

"Это объясняется дистанционным обучением. Уже три года подряд юные украинцы практически не отходят от компьютеров и очень мало бывают на свежем воздухе. Зато более 10 месяцев они вынуждены прятаться в бомбоубежищах, сидеть в плохо освещенных помещениях", - объясняет врач.

Синдром сухого глаза

Сейчас это самая распространенная проблема в мире. Это связано с современным стилем и условиями жизни.

Использование кондиционеров, недостаточное увлажнение воздуха, многочасовое сиденье в компьютере, курение, общая загазованность и загрязненность атмосферы оказывают губительное влияние на состояние слезной пленки. А именно она защищает глаза от пересыхания. При пандемии коронавируса свою отрицательную лепту вносил и масочный режим.

Кстати, нынешние реалии: отключение света, плохой сон и ущербное питание также влияют на сухость глаз. Как и редкое моргание, когда мы с головой погружаемся в виртуальный мир гаджетов.

Бытовые и военные травмы

С полномасштабным вторжением количество таких травм значительно увеличилось. В эту категорию, кроме военных, входят еще и жители зон боевых действий и дети.

"Разрывы снарядов, осколочные ранения, игры со взрывоопасными предметами становятся причинами контузий глазного яблока, ожогов, разрывов тканей глаза, повреждения сетчатки, хрусталика. А нередко и потери этого органа", - рассказывает специалист.

Отрицательным следствием войны стало распространение истерической амблиопии - заболевания, когда на фоне стресса значительно снижается зрение. Причем при проверке человек оказывается здоровым. В этом случае важно нормализовать эмоциональное состояние с помощью психолога, и тогда зрение постепенно вернется.

Раньше мы рассказывали, как уберечь зрение при отключении света.

Читайте также, почему у лосей в Чернобыле светятся глаза.

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