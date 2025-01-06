Три скрытых функции Apple Watch, которые упрощают использование iPhone

Apple Watch - это не просто стильный аксессуар, но и полезный инструмент, который может сделать ваш iPhone еще удобнее. Многие владельцы не догадываются о скрытых функциях часов, которые помогают решать повседневные задачи быстрее и проще.

Про три функции Apple Watch, которые решают некоторые распространенные проблемы iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Найдите iPhone с помощью Apple Watch

Если вы часто теряете iPhone и оставляете его в разных местах, то одна из функций Apple Watch точно станет вашей любимой.

Нажмите боковую кнопку на смарт-часах, чтобы открыть Центр управления, и найдите кнопку с иконкой iPhone, из которой исходят волны.

Нажатие на эту кнопку активирует пинг iPhone, и он издаст звук, чтобы вы могли легко его найти.

На последних моделях Apple Watch эта функция стала еще лучше. На экране часов будет отображаться указатель и расстояние до iPhone, что поможет вам найти его с помощью функции Precision Finding. Когда вы будете рядом с устройством, экран часов засветится зеленым, а iPhone издаст двойной пинг.

Сделайте фотографию удаленно

Камера iPhone - одна из его главных функций. Но иногда возникают ситуации, когда нужно сделать снимок на расстоянии.

Будь то групповое фото или ситуация, когда вы фотографируете в одиночку, Apple Watch придет на помощь.

watchOS включает специальное приложение Camera Remote, которое позволяет управлять камерой iPhone прямо с вашего запястья.

Приложение отображает живую трансляцию с камеры iPhone на экране Apple Watch. Вы можете сделать снимок одним нажатием и даже настроить параметры съемки с часов.

Фильтрация уведомлений и сводки

Одной из главных проблем для многих пользователей iPhone является зависимость от смартфона. Эта проблема усугубляется постоянным потоком уведомлений, требующих внимания.

Неожиданно, но Apple Watch может эффективно помочь вам сократить время использования iPhone.

Без часов вы автоматически тянетесь за iPhone каждый раз, когда он подает сигнал, что часто приводит к бессмысленному листанию приложений и отвлекающим действиям.

Apple Watch создает полезный буфер, позволяющий сократить количество взаимодействий с iPhone.

Уведомления поступают прямо на часы, и, если они не важны, их легко можно проигнорировать, не отвлекаясь от дел.

Кроме того, вы можете настроить уведомления так, чтобы на часы и iPhone приходили только самые важные сообщения.

Особенно полезной является функция сводок уведомлений Apple Intelligence на Apple Watch. Они помогают понять, действительно ли сообщение или письмо требует вашего внимания, что позволяет сократить количество случаев, когда вы берете в руки iPhone.