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Три причини, чому жінки після 30 сексуальніші

Фото: Чому жінки після 30 років більш сексуальні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінки після тридцяти років вважаються більш сексуальними, і не дарма. Ці факти підтверджує як наука, так і різні соціологічні опитування.

Про це пише канал Сексологія по-українськи.

Більше й більше оргазмів

Американський біолог і сексолог Альфред Кінсі стверджував, що в період від 30 до 40 жінок відчувають більше оргазмів, ніж будь-коли.

Сучасні дослідження підтверджують, і навіть збільшують вікову планку. Тепер вважається, що розквіт жіночої сексуальності припадає саме на період із 31 до 45 років, залишаючи 20-річних дівчат в аутсайдерах.

Вона знає себе, свої потреби, бажання і можливості

З віком жінка все більше розуміє своє тіло, не боїться і не соромиться сама себе досліджувати.

Більше того, вона може навчити свого партнера тому, що приносить їй найбільше задоволення.

Допомога партнеру та додаткова стимуляція допомагає жінці розслабитися і не соромитися дивних звуків і всього того, що могло відлякати під час сексу у 20 років.

Досвід приносить впевненість

Впевненість у собі завжди сприяє більш якісному сексу.

Опитування близько 2 тисяч жінок після 30 років показало, що 91% з них відчували себе найбільш невимушено в сексуальному плані.

Раніше лікар назвала три причини, чому жінки можуть не хотіти сексу, або час від часу, або взагалі.

Крім того ми писали, чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом, і як це виправити.

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