Почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом и как это исправить

Путь к женскому оргазму очень извилист, и не всем под силу. Прежде чем думать, что с вами что-то не так, подумайте, а правильно ли вы все делаете, чтобы достичь разрядки во время полового акта.

Почему женский оргазм сложнее, чем мужской и как найти решение - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным Le Figaro, сексологи говорят, что наша культура навязала нам стереотип, что оргазм должен непременно достигаться во время проникновения. Но это далеко не так - способов достичь удовольствия больше. Кроме того существует много психологических причин, ведь женский оргазм "идет от головы".

По данным опроса французскими ученых, половина женщин иногда испытывает трудности с достижением оргазма, а каждая четвертая не имела его во время последнего полового акта.

Почему так происходит?

Женщина не может расслабиться. Основное объяснение женщин, что сталкиваются с этими трудностями, заключается в том, что они не могут психологически расслабиться, чтобы получить наслаждение.

Озабоченность обыденными проблемами, невозможность избавиться от навязчивых или негативных мыслей - это все мешает женщине быть с партнером на 100% и получать наслаждение от полового акта.

Отсутствие самооценки. Это может осложняться физическими комплексами, когда женщина не любит себя, стесняется своего тела. Такие причины могут помешать расслабиться и довериться партнеру.

Другие причины - побочные эффекты лекарств, отсутствие стимуляции клитора и трудности в отношениях с партнером.

Как решить проблему

В первую очередь, об этом надо говорить - женский оргазм важен для гармоничных отношений вне спальни. Но сексуальное напряжение не должно начинаться и заканчиваться в постели.

Бельгийская психотерапевт сказала: "Прелюдия начинается в момент, когда вы получили последний оргазм". Доверяйте своему партнеру, общайтесь с ним на языке прикосновений, говорите возбуждающие слова, флиртуйте, даже если вы десятки лет вместе.

Когда вы будете возбуждены еще до того, как лечь в постель, оргазм будет вопросом нескольких минут. И не забывайте, что кроме проникновения есть много интересных способов получить удовольствие!