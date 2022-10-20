Чому жінкам не хочеться сексу: лікар назвала точні причини

Якщо жінка відчуває зниження статевого потягу, тобто лібідо, це може бути ознакою захворювань, а не лише тому, що настрій поганий, погода не та, чи партнер не той. Адже хотіти отримати сексуальну розрядку - нормально, як для чоловіків, так і для жінок.

Що таке це загадкове "лібідо"?

За словами лікаря, це первісний статевий інстинкт, бажання фізичної близькості.

Якщо перекласти слово "лібідо" дослівно з латині - це хіть, бажання, пристрасть і прагнення.

Звичайно ж порушення буває як у чоловіків так і у жінок, але у статті поговоримо саме про жіночу проблему.

Найчастіше жінки звертаються з такими скаргами

Відсутнє сексуальне бажання протягом 6 місяців і більше - на це варто звернути увагу та звернутися за допомогою.

Уникнення або відмова від фізичної близькості.

Складності з досягненням статевого збудження, а також неприємні відчуття під час статевого контакту.

Причини зниження лібідо:

фізична втома або вигорання,

підвищення рівня пролактину,

порушення функції щитовидної залози,

цукровий діабет,

зниження рівня статевих гормонів,

деякі лікарські препарати,

психологічні та психіатричні порушення,

інфекційні захворювання,

серцева недостатність,

ниркова недостатність,

менопауза - перед чи після.

До якого лікаря слід йти

Позаяк причин зниженого статевого потягу чимало, варто спершу прийти до вашого сімейного лікаря. Він допоможе вам зорієнтуватися, до якого вузького спеціаліста слід звертатися.

"Пам’ятайте, що піклування про своє здоров'я включає і сексуальне здоров'я також, і їм не треба нехтувати. Ваше життя варте того, щоб бути повноцінним і наповненим", - порадила Анастасія Галецька.