Три причини, чому жінки після 30 сексуальніші
Жінки після тридцяти років вважаються більш сексуальними, і не дарма. Ці факти підтверджує як наука, так і різні соціологічні опитування.
Про це пише канал Сексологія по-українськи.
Більше й більше оргазмів
Американський біолог і сексолог Альфред Кінсі стверджував, що в період від 30 до 40 жінок відчувають більше оргазмів, ніж будь-коли.
Сучасні дослідження підтверджують, і навіть збільшують вікову планку. Тепер вважається, що розквіт жіночої сексуальності припадає саме на період із 31 до 45 років, залишаючи 20-річних дівчат в аутсайдерах.
Вона знає себе, свої потреби, бажання і можливості
З віком жінка все більше розуміє своє тіло, не боїться і не соромиться сама себе досліджувати.
Більше того, вона може навчити свого партнера тому, що приносить їй найбільше задоволення.
Допомога партнеру та додаткова стимуляція допомагає жінці розслабитися і не соромитися дивних звуків і всього того, що могло відлякати під час сексу у 20 років.
Досвід приносить впевненість
Впевненість у собі завжди сприяє більш якісному сексу.
Опитування близько 2 тисяч жінок після 30 років показало, що 91% з них відчували себе найбільш невимушено в сексуальному плані.
Раніше лікар назвала три причини, чому жінки можуть не хотіти сексу, або час від часу, або взагалі.
Крім того ми писали, чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом, і як це виправити.