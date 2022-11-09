Три причины, почему женщины после 30 сексуальнее
Женщины после тридцати лет считаются более сексуальными, и не зря. Эти факты подтверждает как наука, так и разные социологические опросы.
Об этом пишет канал Сексология по-украински.
Больше и больше оргазмов
Американский биолог и сексолог Альфред Кинси утверждал, что в период от 30 до 40 женщин испытывают больше оргазмов, чем когда-либо.
Современные исследования подтверждают, а также увеличивают возрастную планку. Теперь считается, что расцвет женской сексуальности приходится именно на период с 31 до 45 лет, оставляя 20-летних девушек в аутсайдерах.
Она знает себя, свои потребности, желания и возможности
С возрастом женщина все больше понимает свое тело, не боится и не стесняется сама себя исследовать.
Более того, она может научить своего партнера тому, что доставляет ей наибольшее удовольствие.
Помощь партнеру и дополнительная стимуляция помогают женщине расслабиться и не стесняться странных звуков и всего того, что могло отпугнуть во время секса в 20 лет.
Опыт приносит уверенность
Уверенность в себе всегда способствует более качественному сексу.
Опрос около 2 тысяч женщин после 30 лет показал, что 91% из них чувствовали себя наиболее непринужденно в сексуальном плане.
Ранее врач назвала три причины, почему женщины могут не хотеть секса, либо время от времени, либо вообще.
Кроме того, мы писали, почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом, и как это исправить.