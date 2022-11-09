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Три причины, почему женщины после 30 сексуальнее

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Среда 09 ноября 2022 22:22
Три причины, почему женщины после 30 сексуальнее Фото: Почему женщины после 30 лет более сексуальны (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женщины после тридцати лет считаются более сексуальными, и не зря. Эти факты подтверждает как наука, так и разные социологические опросы.

Об этом пишет канал Сексология по-украински.

Больше и больше оргазмов

Американский биолог и сексолог Альфред Кинси утверждал, что в период от 30 до 40 женщин испытывают больше оргазмов, чем когда-либо.

Современные исследования подтверждают, а также увеличивают возрастную планку. Теперь считается, что расцвет женской сексуальности приходится именно на период с 31 до 45 лет, оставляя 20-летних девушек в аутсайдерах.

Она знает себя, свои потребности, желания и возможности

С возрастом женщина все больше понимает свое тело, не боится и не стесняется сама себя исследовать.

Более того, она может научить своего партнера тому, что доставляет ей наибольшее удовольствие.

Помощь партнеру и дополнительная стимуляция помогают женщине расслабиться и не стесняться странных звуков и всего того, что могло отпугнуть во время секса в 20 лет.

Опыт приносит уверенность

Уверенность в себе всегда способствует более качественному сексу.

Опрос около 2 тысяч женщин после 30 лет показал, что 91% из них чувствовали себя наиболее непринужденно в сексуальном плане.

Ранее врач назвала три причины, почему женщины могут не хотеть секса, либо время от времени, либо вообще.

Кроме того, мы писали, почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом, и как это исправить.

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