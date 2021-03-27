Эти три популярные привычки после еды вредят нашему здоровью

Некоторые очень популярные привычки после еды на самом деле могут навредить нашему здоровью. Почему не стоит чаевничать после трапезы, и что еще нельзя делать на полный желудок - читайте далее в нашем материале.
Об этом пишет Wirtualna Polska.
После вкусного и питательного обеда много кто любит побаловать себя вкусностями с чаем или кофе. Однако диетологи говорят, что стоит забыть о такой привычке. Ведь, это мешает организму нормально усваивать витамины и минералы из продуктов, которые вы уже потребили. К тому же запивания обеда чаем с десертом ухудшает процесс преобразования белков и жиров, замедляется метаболизм.
Такой вариант вредит людям, которые хотят поддерживать свое тело в хорошей форме. Ведь привычка полежать после трапезы гарантирует появление лишних килограммов и сантиметров, а также неприятные "бонусы" в виде ухудшения работы желудка.
Для тех, кто считает, что так вы не рискуете набрать лишнего, плохое известие. Диетологи говорят, что активность сразу после еды будет способствовать только расстройству желудка, болям и сбоям в функционировании пищеварительной системы.
Ранее мы писали, кому нельзя есть очень популярный сегодня суперфуд - зерна чиа.