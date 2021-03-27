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Эти три популярные привычки после еды вредят нашему здоровью

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 21:17
Эти три популярные привычки после еды вредят нашему здоровью Фото: Какие привычки после еды вредят здоровью (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые очень популярные привычки после еды на самом деле могут навредить нашему здоровью. Почему не стоит чаевничать после трапезы, и что еще нельзя делать на полный желудок - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет Wirtualna Polska.

Привычка чаевничать после трапезы

После вкусного и питательного обеда много кто любит побаловать себя вкусностями с чаем или кофе. Однако диетологи говорят, что стоит забыть о такой привычке. Ведь, это мешает организму нормально усваивать витамины и минералы из продуктов, которые вы уже потребили. К тому же запивания обеда чаем с десертом ухудшает процесс преобразования белков и жиров, замедляется метаболизм.

Привычка вздремнуть после еды

Такой вариант вредит людям, которые хотят поддерживать свое тело в хорошей форме. Ведь привычка полежать после трапезы гарантирует появление лишних килограммов и сантиметров, а также неприятные "бонусы" в виде ухудшения работы желудка.

Привычка физической активности после трапезы

Для тех, кто считает, что так вы не рискуете набрать лишнего, плохое известие. Диетологи говорят, что активность сразу после еды будет способствовать только расстройству желудка, болям и сбоям в функционировании пищеварительной системы.

Ранее мы писали, кому нельзя есть очень популярный сегодня суперфуд - зерна чиа.

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