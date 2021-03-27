Ці три популярні звички після їжі насправді шкодять нашому здоров'ю

Деякі дуже популярні звички після їжі насправді можуть нашкодити нашому здоров'ю. Чому не варто чаювати після трапези, та що ще не можна робити на повний шлунок - читайте нижче в нашому матеріалі.

Звичка чаювати після трапези

Після смачного і поживного обіду багато хто любить побалувати себе смаколиками з чаєм або кавою. Однак дієтологи кажуть, що варто забути про таку звичку. Адже, це заважає організму нормально засвоювати вітаміни та мінерали з продуктів, які ви вже спожили. До того ж запивання обіду чаєм з десертом погіршує процес перетворення білків та жирів, уповільнюється метаболізм.

Звичка подрімати після їди

Такий варіант шкодить людям, які хочуть підтримувати своє тіло у хорошій формі. Адже звичка полежати після трапези гарантує появу зайвих кілограмів і сантиметрів, а також неприємні "бонуси" у вигляді погіршення роботи шлунку.

Звичка фізичної активності після трапези

Для тих, хто вважає, що так ви не ризикуєте набрати зайвого, погана звістка. Дієтологи кажуть, що активність одразу після їди сприятиме лишень розладу шлунку, болям та збоям у функціонування травної системи.