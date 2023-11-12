Як подолати травму війни: поради психолога на прикладах реальних історій з музею "Голоси мирних"

Що робити, коли страшно і тривожно? Як допомогти дитині пережити стрес? Як швидко вивести зі ступору того, хто панікує? Як пережити втрату близького? Швидше за все, як і більшість українців, ви ставите собі подібні запитання.

Знайти відповіді та зробити кроки до подолання травми війни допоможе психолог Фонду Ріната Ахметова Анна Часовникова у серії відеороликів із практичними порадами.

У кожному відео Анна дає рекомендації щодо подолання травми скрізь призму справжніх історій мешканців України, які постраждали від війни. Ці історії зібрав музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Психолог розбирає складні та трагічні обставини героїв історій та дає відповіді на запитання, актуальні для кожного українця.

Надання психологічної допомоги - один із важливих пріоритетів діяльності Фонду Ріната Ахметова з 2014 року.

Сьогодні це вебінари та відеоролики; консультації мобільних груп психологів для переселенців, лікарів, вчителів по всій Україні; робота психологів на змінах "Блогер Кемп" із дітьми, які переживають травму війни; психологічна допомога людям після обстрілів тощо.

Музей "Голоси мирних" - масштабний проєкт, що має психотерапевтичний ефект та сприяє ментальному здоров’ю. Це довірчий простір, де можна розповісти свою історію та дізнатися історії інших. Його архів вже містить понад 90 тисяч живих розповідей.

Поділитися власною історією можна на порталі музею (https://civilvoicesmuseum.org/) або на безкоштовній гарячій лінії Фонду 0 (800) 509 001.