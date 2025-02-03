Три ознаки раку, які можна прийняти за застуду
Рак легенів є найнебезпечнішою формою захворювання, яке важко виявити на ранніх стадіях. Симптоми такого стану можуть нагадувати застуду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Симптоми раку легень
Багато людей на ранніх стадіях взагалі не відчуватимуть жодних симптомів.
Якщо симптоми з’являються, їх легко неправильно зрозуміти та списати на іншу проблему зі здоров’ям. Стан включає три попереджувальні ознаки, які також можуть виникнути при застуді, грипі або Covid :
- кашель
- втома
- хриплий голос
Однак один зі способів відрізнити кашель, викликаний раком, і кашель, пов’язаний з чимось менш серйозним - це те, як довго він триває. Кашель, який не зникає через три тижні, може свідчити про рак.
Крім того, тривалий кашель, який посилюється і з кров'ю також є ознаками хвороби.
Інші характерні ознаки раку легенів, на які слід звернути увагу, включають:
- грудні інфекції, які постійно повертаються
- біль під час дихання або кашлю
- задишка
- постійна втома або брак енергії
- втрата апетиту або ваги
- зміни зовнішнього вигляду ваших пальців
- утруднене ковтання (дисфагія)
- хрипи
- набряк обличчя або шиї
- постійний біль у грудях або плечі.
Хто у групі ризику
На рак легень може захворіти будь-хто. Але певні групи людей мають вищий ризик захворіти при наявності таких факторів:
- куріння - основний фактор ризику раку легень
- пасивне куріння також сприяє розвитку раку
- контакт з канцерогенними речовинами: наприклад, з азбестом, радоном, деякими хімічними речовинами
- забруднене повітря
- спадковість
- часті захворювання легень - хронічний бронхіт, пневмонія, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
Раніше ми повідомляли, чи можна запідозрити рак за загальним аналізом крові.
Також ми писали, чи справді ліки від тиску викликають залежність.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.