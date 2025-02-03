Три признака рака, которые можно принять за простуду

Рак легких является самой опасной формой заболевания, которое трудно обнаружить на ранних стадиях. Симптомы такого состояния могут напоминать простуду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Симптомы рака легких

Многие люди на ранних стадиях вообще не будут ощущать никаких симптомов.

Если симптомы появляются, их легко неправильно понять и списать на другую проблему со здоровьем. Состояние включает три предупреждающих признака, которые также могут возникнуть при простуде, гриппе или Covid:

кашель

усталость

хриплый голос

Однако один из способов отличить кашель, вызванный раком, и кашель, связанный с чем-то менее серьезным - это то, как долго он длится. Кашель, который не исчезает через три недели, может свидетельствовать о раке.

Кроме того, длительный кашель, который усиливается и с кровью также являются признаками болезни.

Другие характерные признаки рака легких, на которые следует обратить внимание, включают:

грудные инфекции, которые постоянно возвращаются

боль во время дыхания или кашля

одышка

постоянная усталость или недостаток энергии

потеря аппетита или веса

изменения внешнего вида ваших пальцев

затрудненное глотание (дисфагия)

хрипы

отек лица или шеи

постоянная боль в груди или плече.

Кто в группе риска

Раком легких может заболеть любой. Но определенные группы людей имеют более высокий риск заболеть при наличии следующих факторов: