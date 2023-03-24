Три ознаки "хронічного" чоловіка-зрадника. Розпізнати простіше, ніж ви думаєте

"Хронічного" чоловіка-зрадника, як виявилося, розпізнати простіше, ніж ви могли подумати. Про здатність такого персонажу ходити "наліво" можуть свідчити три красномовні ознаки.
Про це пише Telegram-канал Краса. Здоров'я. Стосунки.
Це - перша ознака чоловіка, здатного на зраду. Прагнення до нових перемог на фронті кохання для таких являється способом швидко підняти свою низьку самооцінку та бажанням довести собі, який він альфа-самець.
Впевненому в собі чоловікові не треба доводити ані самому собі, ані всьому світу, що він чогось вартий.
Такі чоловіки не здатні брати відповідальність за свої дії, вчинки та помилки. Навіть у своїх зрадах він буде перекладати відповідальність на коханок: "нічого не пам’ятаю", "вона сама", "вона мене звабила" і таке інше.
Якщо вам розповідають, що він такий ангел, а от його колишня справжня стерва, не варто зв'язуватися з таким парубком.
В кожної пари є свої гласні та негласні правила. Якщо ваш партнер їх постійно порушує, це є проблема для вас, а для нього - норма.
Партнер, який не тримає слово - це в цілому проблема для стосунків. А якщо він ще й наліво ходить - то взагалі катастрофа.
Звичайно, наявність у вашого партнера однієї з цих ознак не є остаточним доказом його невірності. Дивіться на його особистість в цілому та обговорюйте з ним проблеми, які вас турбують.
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