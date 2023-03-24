Три признака "хронического" мужчины-изменщика. Распознать проще, чем вы думаете

"Хронического" мужчину-изменщика, как оказалось, распознать проще, чем вы могли подумать. О способности такого персонажа ходить "налево" могут свидетельствовать три красноречивых признака.
Об этом пишет Telegram-канал Краса. Здоров'я. Стосунки.
Это - первый признак мужчины, способного на измену. Стремление к новым победам на фронте любви для таких является способом быстро поднять свою низкую самооценку и желанием доказать себе, какой он альфа-самец.
Уверенному в себе мужчине не нужно доказывать ни самому себе, ни всему миру, что он чего-то стоит.
Такие мужчины не способны брать ответственность за свои действия, поступки и ошибки. Даже в своих изменах он будет перекладывать ответственность на любовниц: "ничего не помню", "она сама", "она меня соблазнила" и все такое.
Если вам рассказывают, что он такой ангел, а вот его бывшая настоящая стерва, не следует связываться с таким парнем.
У каждой пары есть свои гласные и негласные правила. Если ваш партнер их постоянно нарушает, это проблема для вас, а для него - норма.
Партнер, не держащий слово - это в целом проблема для отношений. А если он еще и налево ходит - вообще катастрофа.
Конечно, наличие у вашего партнера одного из этих признаков не является окончательным доказательством его неверности. Смотрите на его личность в целом и обсуждайте с ним беспокоящие вас проблемы.
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