Три признака "хронического" мужчины-изменщика. Распознать проще, чем вы думаете

Низкая самооценка

Это - первый признак мужчины, способного на измену. Стремление к новым победам на фронте любви для таких является способом быстро поднять свою низкую самооценку и желанием доказать себе, какой он альфа-самец.

Уверенному в себе мужчине не нужно доказывать ни самому себе, ни всему миру, что он чего-то стоит.

Обвинения экс-девушек, экс-жен в разрушении отношений

Такие мужчины не способны брать ответственность за свои действия, поступки и ошибки. Даже в своих изменах он будет перекладывать ответственность на любовниц: "ничего не помню", "она сама", "она меня соблазнила" и все такое.

Если вам рассказывают, что он такой ангел, а вот его бывшая настоящая стерва, не следует связываться с таким парнем.

Нарушение партнером ваших договоренностей

У каждой пары есть свои гласные и негласные правила. Если ваш партнер их постоянно нарушает, это проблема для вас, а для него - норма.

Партнер, не держащий слово - это в целом проблема для отношений. А если он еще и налево ходит - вообще катастрофа.

Конечно, наличие у вашего партнера одного из этих признаков не является окончательным доказательством его неверности. Смотрите на его личность в целом и обсуждайте с ним беспокоящие вас проблемы.