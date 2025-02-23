Найдорожчі після трюфелів. Ці делікатесні гриби з'являються в України навесні першими

Сморчки - це справжня знахідка для грибників та гурманів. Попри не зовсім привабливий вигляд, сморчки славляться своїм насиченим смаком і ароматом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли сморчки навесні з'являються в Україні та де їх шукати.

Де ростуть сморчки?

Сморчки - весняні гриби, які з’являються одразу після відтавання ґрунту. Вони поширені по всій Європі, Америці та Австралії. В Україні сморчки можна знайти вже з середини квітня, а пік сезону триває до кінця травня.

Їх шукають на узліссях лісів, у вологих низинах, ярах та лісових галявинах. Ці гриби віддають перевагу вологим ґрунтам і часто з’являються після дощів.

Сморчки люблять місця, де недавно була вирубка або пожежа - спалений ґрунт стимулює їх ріст. Крім того, їх можна знайти біля старих дерев, у садах або навіть на покинутих полях.

Коли з’являються сморчки?

Перші сморчки з'являються вже в середині квітня, одразу після прогрівання землі. Найбільш активне плодоношення припадає на травень-червень. У деяких регіонах вони можуть з'явитися навіть у березні, якщо весна видалася теплою.

Для успішного збирання грибів важливо слідкувати за погодою - сморчки полюбляють вологу після весняних дощів та теплі сонячні дні. Вони ростуть швидко, але так само швидко і зникають, тож грибникам потрібно встигнути зібрати їх у період активного росту.

Чим сморчки цікаві?

Сморчки - одні з найбільш незвичних грибів завдяки своїй зморшкуватій шляпці, яка нагадує бджолині соти. Вони належать до родини моршелових і мають кілька видів: сморчок звичайний, конічний, губчастий, товстоногий, садовий, степовий і делікатесний. Також існують сморчкові шапочки - богемська та конічна.

Ще одна особливість сморчків - їхня умовна їстівність. Вони містять токсичну гельвеллову кислоту, яка може бути небезпечною для здоров’я. Однак правильна термічна обробка робить їх безпечними для вживання.

Сморчки також є справжнім делікатесом - за ціною вони поступаються лише трюфелям. Їхній яскравий грибний аромат розкривається під час смаження або тушкування.

Сморчки (фото: Вікіпедія)

Користь і шкода сморчків

Сморчки містять безліч корисних речовин - вітаміни A, C, D, групи B, PP, а також залізо, кальцій, калій, натрій, фосфор і магній. Крім того, вони багаті на полісахариди, зокрема глюкозу, галактоманнани, рамнозу та n-ацетил-глюкозаміни.

Завдяки своєму складу сморчки мають ряд корисних властивостей:

Покращують склад крові та підвищують рівень гемоглобіну.

Зміцнюють судини та покращують кровообіг.

Сприяють зміцненню м'язів очей, покращуючи зір.

Допомагають виводити токсини з організму.

Сприяють покращенню обміну речовин.

У народній медицині сморчки використовують як антиварикозний та протитромбозний засіб, а також для покращення зору та підтримки здоров’я суглобів.

Проте ці гриби мають і свої протипоказання. Їх не можна вживати людям із захворюваннями підшлункової залози, гастритом, виразкою шлунка, хворобами нирок та зниженою згортанням крові. Також вони заборонені дітям до 5 років.

Як правильно готувати сморчки?

Через наявність токсинів сморчки потребують ретельної термічної обробки. Перед приготуванням їх потрібно відварити щонайменше двічі, кожного разу змінюючи воду. Після відварювання гриби ретельно промивають і віджимають.

Ще один спосіб нейтралізувати токсини - довге сушіння. Висушені сморчки втрачають небезпечні речовини і стають безпечними для споживання.

У кулінарії сморчки універсальні: їх смажать, тушкують, додають у соуси, запіканки або супи. Вони добре поєднуються з вершками, цибулею, сиром та спеціями. Також їх можна заморожувати або сушити для подальшого використання.