Три незвичайні ознаки на руках, які вказують на проблеми з печінкою

Що шкодить печінці

Навіть невелика доза алкоголю здатна зашкодити здоров’ю, оскільки в печінці накопичується жир. Цей орган допомагає "розщеплювати" алкогольні напої, а його надмірне вживання призводить до того, що печінка працює на межі своїх можливостей.

Вчені довели, що надмірне вживання солі негативно впливає на роботу печінки. Також снеки з рафінованими вуглеводами, кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози перевантажують внутрішній орган.











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