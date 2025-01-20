UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Три незвичайні ознаки на руках, які вказують на проблеми з печінкою

Які ознаки свідчать про проблеми з печінкою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Печінка є найважливішим органом, який виконує багато функцій в організмі. На руках можуть з'явитися незвичайні ознаки, які свідчать про захворювання печінки, тому важливо вчасно їх розпізнати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cleveland clinic.

Що шкодить печінці

Навіть невелика доза алкоголю здатна зашкодити здоров’ю, оскільки в печінці накопичується жир. Цей орган допомагає "розщеплювати" алкогольні напої, а його надмірне вживання призводить до того, що печінка працює на межі своїх можливостей.  

Вчені довели, що надмірне вживання солі негативно впливає на роботу печінки. Також снеки з рафінованими вуглеводами, кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози перевантажують внутрішній орган. 

Горбки на нігтях

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛікаріЗдоров'яОргани