Три незвичайні ознаки на руках, які вказують на проблеми з печінкою

Печінка є найважливішим органом, який виконує багато функцій в організмі. На руках можуть з'явитися незвичайні ознаки, які свідчать про захворювання печінки, тому важливо вчасно їх розпізнати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cleveland clinic.
Навіть невелика доза алкоголю здатна зашкодити здоров’ю, оскільки в печінці накопичується жир. Цей орган допомагає "розщеплювати" алкогольні напої, а його надмірне вживання призводить до того, що печінка працює на межі своїх можливостей.
Вчені довели, що надмірне вживання солі негативно впливає на роботу печінки. Також снеки з рафінованими вуглеводами, кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози перевантажують внутрішній орган.
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