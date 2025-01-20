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Три необычных признака на руках, которые указывают на проблемы с печенью

Какие признаки свидетельствуют о проблемах с печенью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Печень является важнейшим органом, который выполняет многие функции в организме. На руках могут появиться необычные признаки, свидетельствующие о заболевании печени, поэтому важно вовремя их распознать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland clinic.

Что вредит печени

Даже небольшая доза алкоголя способна навредить здоровью, поскольку в печени накапливается жир. Этот орган помогает "расщеплять" алкогольные напитки, а его чрезмерное употребление приводит к тому, что печень работает на пределе своих возможностей.

Ученые доказали, что чрезмерное употребление соли негативно влияет на работу печени. Также снеки с рафинированными углеводами, кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы перегружают внутренний орган.

Бугорки на ногтях

 

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