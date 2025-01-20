Три необычных признака на руках, которые указывают на проблемы с печенью

Печень является важнейшим органом, который выполняет многие функции в организме. На руках могут появиться необычные признаки, свидетельствующие о заболевании печени, поэтому важно вовремя их распознать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland clinic.
Даже небольшая доза алкоголя способна навредить здоровью, поскольку в печени накапливается жир. Этот орган помогает "расщеплять" алкогольные напитки, а его чрезмерное употребление приводит к тому, что печень работает на пределе своих возможностей.
Ученые доказали, что чрезмерное употребление соли негативно влияет на работу печени. Также снеки с рафинированными углеводами, кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы перегружают внутренний орган.
Бугорки на ногтях
Ранее мы сообщали о 10 продуктах, которые полезны для печени.
Также мы писали о 5 изменениях на кожи, которые могут свидетельствовать о тяжелом состоянии.