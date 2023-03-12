Простий тест визначить, що дитячі травми руйнують ваше життя
Дитячі травми часто стають причиною невдач в дорослому житті. І чим раніше ви усвідомите, що їх треба пропрацьовувати, тим краще. Як же зрозуміти, що вам потрібно з цим йти до психолога, щоб якомога швидше змінити щось у своєму житті.
Простий тест запропонувала в Instagram психолог Юлія Дамочкіна. В ньому 11 тверджень.
Відмічайте "так", якщо це про вас.
- Комплекс неповноцінності - внутрішнє відчуття, що з вами щось не так. Невпевненість в собі, особливо в нових обставинах та оточенні.
- Несамостійність - вам страшно приймати рішення, потрібно з кимсь їх обговорити, порадитися з людьми, що для вас в авторитеті.
- Трудоголізм - постійна потреба бути зайнятим, невміння відпочивати та розслаблятися, виснаження роботою, внутрішнє прагнення довести, що ви варті, щоб вами пишалися.
- Соціофобія - вам страшно виступати на публіку, говорити тости, знайомитися з новими людьми.
- Контроль - ви прагнете все і всіх контролювати, перевіряти і давати поради, бо без вас начебто не впораються.
- Порівняння себе та своїх результатів з іншими не в свою користь.
- Складно витрачати гроші на себе, але легко на інших важливих для вас людей.
- Невміння позначати та відстоювати власні кордони, говорити "ні", коли хочеться відмовити, на чиєсь прохання.
- Схильність до побудови токсичних стосунків в стратегіях та ролях (жертва, агресор, рятівник). Потреба в емоційних гойдалках, відсутність емоційної стабільності.
- Почуття боргу - вважаєш, що багато винен важливим в твоєму житті людям і постійне внутрішнє відчуття, що робиш недостатньо для того, щоб тобою були задоволені.
- Комплекс Д'Артаньяна - вважаєте, що ви найрозумніші та найуміліші, а інші навколо просто дурні, і саме через них у вас проблеми і ви не можете реалізувати себе.
Оцінка результатів
Якщо у вас є хоч одне "так", дитячі травми вже мають негативний вплив на життя і обмежують вас у реалізації власного потенціалу та досягненні бажаних результатів.
Якщо "так" більше двох - вам варто попрацювати з психологом над звільненням від впливу травматичного досвіду.
Якщо більше трьох "так", ваші дитячі травми руйнують ваше життя і робота з психологом є вкрай необхідною, якщо не хочете остаточно розчаруватись в собі та власному житті.
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