Три найжахливіші помилки у макіяжі, які накинуть 10 років будь-якому обличчю

Яких помилок у макіяжі треба уникати

Візажист Уейн Госс, який має понад чотири мільйони підписників на YouTube, розказав, що більшість із нас використовуватиме макіяж, щоб покращити свій зовнішній вигляд або навіть приховати деякі зморшки, які ми отримали з віком.

"Однак через деякі помилки макіяжу, який ми носимо, насправді може мати протилежний ефект і потенційно може додати нашому обличчю не лише один чи два, а до 10 років", - попереджає експерт.

Щоб і надалі виглядати молодо, Уейн назвав три помилки, яких слід уникати, роблячи мейкап.

Уникайте тіней з металевим відтінком

Уникайте тіней для повік з відтінком "металік", а натомість вибирайте матові. Матові тіні працюють найкраще, оскільки вони не привертають увагу до зморщок або проблемних ділянок шкіри.

Також наносьте пудру вже після зволожувального крему на обличчя, тоді мейкап буде триматися та матиме свіжий вигляд.

Не купуйте тіні з металевим відтінком (Скриншот)

Тон коректора для обличчя - важливий

Багато людей часто купують консилер на відтінок світліше, сподіваючись, що він освітлить їхній колір обличчя.

Однак, на думку експерта, це може тільки додати років вашому обличчю. Обирайте такий тон, який співпадає з кольором вашого обличчя!

Вибирайте консилер у тон шкірі (Скриншот)

Завжди зволожуйте шкіру та використовуйте праймер

"З віком наша шкіра природним чином стає сухішою, тому зволожуючі інгредієнти дуже важливі", - сказав експерт.

"Зверніть увагу на такі інгредієнти, як гіалуронова кислота, коли ви обираєте продукти для зволоження шкіри", - радить Уейн.

Перш ніж почати робити макіяж, переконайтеся, що ви нанесли сильний зволожуючий крем, щоб ваша шкіра залишалася зволоженою.

Використовуйте хороший праймер перед початком нанесення макіяжу, щоб переконатися, що він діє як бар’єр між вашою шкірою та макіяжем. Це допоможе йому залишатися в потрібних місцях цілий день.