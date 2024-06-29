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Експерт показала трюк, з якою дешева помада буде триматися довше

Субота 29 червня 2024 17:00
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Експерт показала трюк, з якою дешева помада буде триматися довше Фото: Що робити, щоб помада трималася довше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерт з макіяжу поділилася трюком, який допомагає її губній помаді довше триматися на губах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Reddit.

Поради експертки з макіяжу

За словами американки, яка обожнює макіяж, зазвичай вона купувала недорогу помаду бренду L'oreal, яка трималася не більше години, але з цим способом засіб протримався на губах, навіть після того, як жінка поїла.

З тих пір експертка користується цим способом зі всіма іншими помадами.

Лайфхак полягає в тому, що при нанесенні помади трішки розтерти її пальцем на губах.

"Я використовую вказівний палець і починаю з середини, а потім рухаюся до країв. Я трохи виходжу за контур, а потім використовую мізинець, щоб підчистити краї", - розказала жінка.

"Я іноді використовую олівець для губ такого ж кольору, щоб розтушувати помаду на губах, також цей трюк працює і з рум'яною, просто розтушуйте пальцем засіб на щоках", - доповнила пораду експертка.

До речі, ще один спосіб збільшити термін життя помади на губах, нанести пензлем на перший шар помади трохи пудри через паперову хустинку. Зверху можна або ще раз фарбувати губи тієї ж помадою, або нанести блиск.

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