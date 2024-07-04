Три самые ужасные ошибки в макияже, которые накинут 10 лет любому лицу

Каких ошибок в макияже нужно избегать

Визажист Уэйн Госс, имеющий более четырех миллионов подписчиков на YouTube, рассказал, что большинство из нас будет использовать макияж, чтобы улучшить свой внешний вид или даже скрыть некоторые морщины, которые мы получили с возрастом.

"Однако из-за некоторых ошибок макияжа, который мы носим, действительно может иметь противоположный эффект и потенциально может добавить нашему лицу не только один или два, а до 10 лет", - предупреждает эксперт.

Чтобы и дальше выглядеть молодо, Уэйн назвал три ошибки, которых следует избегать, делая мейкап.

Избегайте теней с металлическим оттенком

Избегайте теней для век с оттенком "металлик", а выбирайте матовые. Матовые тени работают лучше всего, поскольку они не привлекают внимание к морщинкам или проблемным участкам кожи.

Также наносите пудру уже после увлажняющего крема на лицо, тогда макияж будет держаться и будет выглядеть свежим.

Не покупайте тени с металлическим оттенком (скриншот)

Тон корректора для лица - важен

Многие часто покупают консилер на оттенок светлее, надеясь, что он осветит их цвет лица.

Однако, по мнению эксперта, это может только прибавить лет вашему лицу. Выбирайте такой тон, который совпадает с цветом лица!

Выбирайте консилер в тон коже (скриншот)

Всегда увлажняйте кожу и используйте праймер

"С возрастом наша кожа естественным образом становится более сухой, поэтому увлажняющие ингредиенты очень важны", - сказал эксперт.

"Обратите внимание на такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, когда вы выбираете продукты для увлажнения кожи", - советует Уэйн.

Прежде чем начать делать макияж, убедитесь, что вы нанесли сильный увлажняющий крем, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной.

Используйте хороший праймер перед началом нанесения макияжа, чтобы убедиться, что он действует как барьер между кожей и макияжем. Это поможет ему оставаться в нужных местах целый день.