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Три найскладніші пари за знаком Зодіаку, союз яких приречений

Які пари несумісні за гороскопом (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп може визначити сумісність знаків Зодіаків, виходячи з особливостей їхнього характеру. Так само можна визначити й пари, які несумісні і їм дуже складно в стосунках.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Рак і Стрілець

Звісно ж такі пари часом трапляються, однак, до згоди в такому союзі прийти дуже складно. За своєю натурою Стрільці просто обожнюють свободу, а ось Раки - справжнісінькі власники. На цьому ґрунті і виникає більшість конфліктів в парі.

Раку-домосіду буває непросто зрозуміти пристрасть Стрільця до яскравих вражень і нових знайомств. І просто змиритися з цим фактом Раки теж не можуть. Стрільці ж своєю чергою постійно ображаються на Раків, що ті не поділяють їх ентузіазму і захоплення. Тому відносини в такому союзі - справжній вулкан пристрастей.

Близнюки і Скорпіон

Від самого початку стосунків такий союз може здаватися досить гармонійним. Однак киплячі сварки в такій парі далеко не рідкість. Дуже часто у своїх сварках Близнюки і Скорпіон втрачають контроль.

Річ у тім, що ці два "садисти" витончено будуть намагатися перевірити свого партнера на міцність. Тому биття посуду, гучні скандали - це в порядку речей. Правда і миряться Скорпіони з Близнюками так само пристрасно, як і сваряться.

Лев і Риби

Такий союз - досить дивний. Однак у Риб є вельми незвичайний талант: вони точно знають, як зробити з Лева слухняне кошеня. Від початку відносин Лев буде охоче йти на поводу, виконуючи всі бажання партнера. Але це триватиме недовго.

Скоро Левові захочеться більшого і він стане дуже вимогливим до своєї половинки. Такі союзи може врятувати тільки справжня і щира любов.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку ніколи не будуть бідними.

Також читайте, який колір-талісман приносить щастя для кожного знаку Зодіаку.

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