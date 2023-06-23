Три найскладніші пари за знаком Зодіаку, союз яких приречений

Рак і Стрілець

Звісно ж такі пари часом трапляються, однак, до згоди в такому союзі прийти дуже складно. За своєю натурою Стрільці просто обожнюють свободу, а ось Раки - справжнісінькі власники. На цьому ґрунті і виникає більшість конфліктів в парі.

Раку-домосіду буває непросто зрозуміти пристрасть Стрільця до яскравих вражень і нових знайомств. І просто змиритися з цим фактом Раки теж не можуть. Стрільці ж своєю чергою постійно ображаються на Раків, що ті не поділяють їх ентузіазму і захоплення. Тому відносини в такому союзі - справжній вулкан пристрастей.

Близнюки і Скорпіон

Від самого початку стосунків такий союз може здаватися досить гармонійним. Однак киплячі сварки в такій парі далеко не рідкість. Дуже часто у своїх сварках Близнюки і Скорпіон втрачають контроль.

Річ у тім, що ці два "садисти" витончено будуть намагатися перевірити свого партнера на міцність. Тому биття посуду, гучні скандали - це в порядку речей. Правда і миряться Скорпіони з Близнюками так само пристрасно, як і сваряться.

Лев і Риби

Такий союз - досить дивний. Однак у Риб є вельми незвичайний талант: вони точно знають, як зробити з Лева слухняне кошеня. Від початку відносин Лев буде охоче йти на поводу, виконуючи всі бажання партнера. Але це триватиме недовго.

Скоро Левові захочеться більшого і він стане дуже вимогливим до своєї половинки. Такі союзи може врятувати тільки справжня і щира любов.