Три самых сложных пары по знаку Зодиака, союз которых обречен

Гороскоп может определить совместимость знаков Зодиаков исходя из особенностей их характера. Также можно определить и пары, которые несовместимы и им очень сложно в отношениях.
Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
Конечно же такие пары порой случаются, однако, к согласию в таком союзе прийти очень сложно. По своей натуре Стрельцы просто обожают свободу, а вот Раки - самые настоящие собственники. На этой почве возникает большинство конфликтов в паре.
Раку-домоседу бывает непросто понять страсть Стрельца к ярким впечатлениям и новым знакомствам. И просто смириться с этим фактом Раки тоже не могут. Стрельцы же в свою очередь постоянно обижаются на Раков, что те не разделяют их энтузиазм. Поэтому отношения в таком союзе - настоящий вулкан страстей.
С самого начала отношений такой союз может казаться достаточно гармоничным. Однако кипящие ссоры в такой паре далеко не редкость. Очень часто в своих ссорах Близнецы и Скорпион теряют контроль.
Дело в том, что эти два "садиста" изящно будут пытаться проверить своего партнера на прочность. Поэтому битье посуды, громкие скандалы - это в порядке вещей. Правда и мирятся Скорпионы с Близнецами так же страстно, как и ссорятся.
Такой союз - довольно странный. Однако у Рыб есть весьма необычный талант: они точно знают, как сделать из Льва послушного котенка. С начала отношений Лев будет охотно идти на поводу, выполняя все желания партнера. Но это продлится недолго.
Скоро Льву захочется большего и он станет очень требовательным к своей половинке. Такие союзы может спасти только подлинная и искренняя любовь.
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