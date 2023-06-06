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Три найгірші помилки у вихованні дітей, які призводять до демотивації

Ці помилки у вихованні дітей, які призводять до демотивації (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Безперечно, ідеальних батьків не буває. Всі ми виходячи з дитячого віку можемо відчувати певну образу: когось недолюбили, когось навпаки - залюбили. Стаючи батьками ми, на жаль, не застраховані від помилок у вихованні, однак цього можна уникнути.

Про те, які помилки у вихованні дітей призводять до демотивації, розповіла психолог Карина Іщенко у своєму Instagram.

Постійна критика

Якщо дитину постійно критикувати та нескінченно докоряти за щось, це може призвести до низької самооцінки та невпевненості у своїх силах.

Звісно, конструктивну та обгрунтовану критику ніхто не скасовує, але треба розрізняти - ви висловлюєте своє ставлення до вчинку дитини та хочете разом вирішити проблему чи просто оцінюєте її та караєте колючими словами.

Порівняння з іншими дітьми

Багато психологів вже давно закликають батьків відмовитися від порівняння дитини з іншими: однокласниками, сусідами, дітьми друзів, знайомими.

Говорити дитині про те, що інші кращі за неї в чомусь, вихованіші чи досягли більшого, категорично не рекомендується. Внаслідок чого вони починають думати, що вони гірші не просто в чомусь за інших, а взагалі нікчемні як особистості.

Заборона виражати почуття

Дуже часто коли дитина плаче або поводиться не так, як дорослі хочуть, доводиться чути такі фрази, як: "не кричи", "припини істерику", "поводься пристойно" тощо.

Таким чином ви змушуєте малюка тримати емоції в собі думати, що його емоції небажані, а це призводить до замкненості в собі та проблем з самооцінкою.

Психолог наголошує, що кожне почуття дитини є важливим, і його потрібно проживати, а не боротися.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти що дитина може вирости нарцисом.

Також читайте, п'ять причин, чому діти маніпулюють батьками.

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