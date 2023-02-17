7 ознак того, що дитина виросте нарцисом через поведінку батьків

Нарцисичне виховання - це не вихваляння в соціальних мережах. Це один із найтоксичніших способів виховання дітей. Батькам-нарцисам важко дозволити своїм дітям стати самими собою або задовольнити власні потреби.

Про це пише сімейний психолог Рамані Дурвасула у статті для CNBC .

Вони бачать свою дитину як джерело самоствердження

Нарциси часто голосно хизуються своїми дітьми, коли ті забивають переможний гол або беруть участь у шкільній виставі. Ви можете побачити, як вони постійно вихваляються в інтернеті або згадують красу чи талант своєї дитини в розмові.

Якщо щось не стосується досягнень їхньої дитини, вони відсторонюються від розмови. Зазвичай вони бачать у ній інструмент для задоволення цих потреб.

Вони соромляться емоцій своєї дитини

Нарциси часто бувають злими та агресивними, коли відчувають розчарування. Якщо вони вважають, що їхня дитина зухвала, вони можуть дати нездорову реакцію. Ці реакції можуть проявлятися у вигляді криків, раптових нападів люті або, у більш серйозних випадках, фізичного насильства.

Водночас емоції інших людей можуть викликати у нарцисичних людей дискомфорт, і вони можуть зневажати їх. Вони можуть соромити свою дитину, змушуючи її взагалі не ділитися своїми емоціями.

Вони завжди ставлять власні потреби на перше місце

Іноді дорослим потрібно поставити на перше місце проблеми реального світу. Але самозакохані батьки очікують від своїх дітей самопожертву, щоб вони робити все, що забажають.

Наприклад, якщо батьки люблять вітрильний спорт, то їхні діти повинні ходити на вітрильний спорт кожні вихідні.

Вони не відчувають меж

Батьки-нарциси можуть бути досить нав'язливими. Вони можуть ставити нав'язливі запитання або критично ставитися до своєї дитини, коментуючи вагу, зовнішній вигляд чи інші атрибути.

Вони обирають фаворитів

Якщо в сім'ї декілька дітей, батьки-нарциси можуть обирати ту, яку вони нібито люблять більше. Це може змусити дітей почуватися некомфортно, нелояльно та психологічно небезпечно.

Діти почнуть вірити, що їм потрібно погодитися з самозакоханим батьком або справити враження на нього, щоб уникнути його гніву та зберегти хорошу репутацію в родині.

Вони перекладають провину на своїх дітей

Нарциси мають потребу почуватися ідеальними, тому вони уникають відповідальності за власні помилки та звинувачують своїх дітей. Вони можуть бути жорстокими, коли відчувають власну провину, тому виміщують свою злість на дітях.

З часом діти батьків-нарцисів засвоюють ці коментарі й починають звинувачувати себе в усьому.

Вони очікують, що дитина буде опікуном

У молодому віці самозакохані батьки говорять про те, що їх дитина повинна піклуватися про них. Згодом це починає поширюватися навіть на доросле життя. Тоді батьки починають маніпулювати дітьми, говорячи, що раніше вони їх забезпечували, значить тепер черга дитини.