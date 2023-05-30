Чому діти маніпулюють батьками: психолог назвала 5 причин

Батьки часто зіштовхуються з маніпуляціями дітей. Наприклад, коли дорослі примушують свою дитину робити уроки замість того, щоб грати в комп'ютерні ігри. Натомість вона може сказати, що батьки люблять її менше, ніж старшого брата. У результаті батьки можуть відчути провину й дозволити дитині грати далі.

Про те, чому діти маніпулюють батьками розповіла дитячий психолог Карина Іщенко у своєму Instagram.

Недостатня увага

Якщо дитина не бачить інтересу до її особистості, то вона починає маніпулювати дорослими. Таким чином вона намагається привернути увагу.

Тиск з боку дорослих

Дитина настільки боїться покарання за якийсь вчинок, що просто починає маніпулювати батьками вигаданими хворобами та недугами.

Наслідування батькам

Дуже часто діти переймають модель поведінки їхніх батьків, яка буває далека від ідеалу. Не дарма кажуть, що "яблуко від яблуньки далеко не падає".

Підтримка бабусь та дідусів

Не секрет, що маленький провокатор починає гратися почуттями батьків, спираючись на схвалення когось зі старшого покоління сім’ї.

При цьому жалісливі бабусі й дідусі нарікають на своїх дітей за жорстоке, на їхню думку, ставлення до онуків.

Діти відчувають слабкість батьків

Мама чи тато не впевнені в собі особистості, відчувають провину, страх, бояться осуду перехожих. До цього ж не вміють справлятися з власним роздратуванням і панікою, тоді малюк маніпулюватиме їхніми емоціями.

Істерика в магазині стане для нього звичайною справою, щоб отримати, наприклад, бажану іграшку.