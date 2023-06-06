Три найгірші помилки в харчуванні дитини, які шкодять здоров'ю

Ці найгірші помилки в харчуванні, які шкодять здоров'ю дитини (фото: Freepik)

Батьки завжди турбуються про здоров’я своїх дітей та бажають їм найкращого. Однак іноді, вони використовують некоректні підходи в плані харчування. Наслідки помилок у годуванні дітей можна побачити навіть через багато років.

Про те, які помилки в харчуванні шкодять здоров'ю дитини, розповіла дитячий дієтолог Ганна Бойко у своєму Instagram.