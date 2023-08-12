Три найжахливіші якості кожного знаку Зодіаку. Закладаємося, що ви впізнаєте себе
Субота 12 серпня 2023 20:31
Які найгірші якості у кожного знаку Зодіаку (фото: freepik)
Гороскоп визначає особливості характеру людей, народжених в той чи інший час. Хоч всі ми різні, але у кожного знаку Зодіаку є спільні сильні сторони і недоліки. Які ж найгірші якості притаманні представникам зодіакального кола?
Овен
Ваш девіз звучить так: "Зараз, зараз, зараз!" Ви дуже квапливі та нетерплячі.
Якщо це не ваша ідея, це невдала ідея.
Ви можете бути дуже інфантильними.
Телець
Ви власник та прагматик. Ви не любите програвати.
Ви відрізняєтеся немислимою впертістю.
Ви ледар і гедоніст.
Близнюки
Ви настільки неконкретні, що ваші співрозмовники ніколи не знають, що ви насправді маєте на увазі.
Ви так любите слухати свій голос, що завжди перебиваєте оточуючих.
У вас стільки захоплень, що не вдається знаходити час, щоб зайнятися серйозно хоча б одним із них.
Рак
Ви схильні до перепадів настрою.
Ви дуже обережні і боязкі.
Ви надчутливі, навіть найменша річ може поранити ваші почуття.
Лев
Ви одержимі собою.
Якщо ви чогось хочете, то готові на все, щоби це отримати.
Вам постійно хочеться бути в центрі уваги, через що часто виникають проблеми.
Діва
Ви критикуєте всіх, хто оточує вас, і вони постійно чекають, що наступною мішенню стануть саме вони.
Ви надто уразливі і готові дорікати людям без будь-якої причини.
Ви за своєю натурою є песимістом і нерідко зриваєте негатив на інших людей.
Терези
Ви такі нерішучі, що планувати щось з вами - це справжнє пекло.
Ви можете відійти від своїх переконань, щоб зробити добре іншій людині.
Ваша зацикленість на красі означає, що ви проводите надто багато часу перед дзеркалом.
Скорпіон
Ви мстиві і готові зіпсувати життя іншій людині, якщо вона завдасть вам болю.
Ваша схильність до маніпулювання може серйозно зашкодити чиємусь психічному здоров'ю.
Ви не можете бути просто у поганому настрої, ви завжди глибоко нещасні.
Стрілець
Ви настільки чесні, що іноді здається, що ви навмисно хочете заподіяти іншим біль.
Вам подобається вдавати, що ви все знаєте.
Якщо ви не займаєтеся чимось захоплюючим, ви відчуваєте смертельну нудьгу.
Козеріг
Ви настільки одержимі бажанням контролювати все довкола, що просто не можете розслабитися.
Ви готові використовувати оточуючих для досягнення своєї мети.
Вам подобається говорити про негативні речі та живитися негативною енергією.
Водолій
Вам подобається думати, що ви раціональні та об'єктивні, але ви робите поспішні висновки та критикуєте інших.
Ви марите наяву і живете у власному світі.
Ви завжди кажете людям, що робити, але ніколи не слухаєте, що вам кажуть інші.
Риби
Ви часто втрачаєте контроль над своїм життям.
Ви часто не помічаєте потреби інших.
Ви дуже наївні.