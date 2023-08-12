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Три найжахливіші якості кожного знаку Зодіаку. Закладаємося, що ви впізнаєте себе

Які найгірші якості у кожного знаку Зодіаку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп визначає особливості характеру людей, народжених в той чи інший час. Хоч всі ми різні, але у кожного знаку Зодіаку є спільні сильні сторони і недоліки. Які ж найгірші якості притаманні представникам зодіакального кола?

Про це пише Telegram-канал Астроманія.

Овен

  • Ваш девіз звучить так: "Зараз, зараз, зараз!" Ви дуже квапливі та нетерплячі.
  • Якщо це не ваша ідея, це невдала ідея.
  • Ви можете бути дуже інфантильними.

Телець

  • Ви власник та прагматик. Ви не любите програвати.
  • Ви відрізняєтеся немислимою впертістю.
  • Ви ледар і гедоніст.

Близнюки

  • Ви настільки неконкретні, що ваші співрозмовники ніколи не знають, що ви насправді маєте на увазі.
  • Ви так любите слухати свій голос, що завжди перебиваєте оточуючих.
  • У вас стільки захоплень, що не вдається знаходити час, щоб зайнятися серйозно хоча б одним із них.

Рак

  • Ви схильні до перепадів настрою.
  • Ви дуже обережні і боязкі.
  • Ви надчутливі, навіть найменша річ може поранити ваші почуття.

Лев

  • Ви одержимі собою.
  • Якщо ви чогось хочете, то готові на все, щоби це отримати.
  • Вам постійно хочеться бути в центрі уваги, через що часто виникають проблеми.

Діва

  • Ви критикуєте всіх, хто оточує вас, і вони постійно чекають, що наступною мішенню стануть саме вони.
  • Ви надто уразливі і готові дорікати людям без будь-якої причини.
  • Ви за своєю натурою є песимістом і нерідко зриваєте негатив на інших людей.

Терези

  • Ви такі нерішучі, що планувати щось з вами - це справжнє пекло.
  • Ви можете відійти від своїх переконань, щоб зробити добре іншій людині.
  • Ваша зацикленість на красі означає, що ви проводите надто багато часу перед дзеркалом.

Скорпіон

  • Ви мстиві і готові зіпсувати життя іншій людині, якщо вона завдасть вам болю.
  •  Ваша схильність до маніпулювання може серйозно зашкодити чиємусь психічному здоров'ю.
  • Ви не можете бути просто у поганому настрої, ви завжди глибоко нещасні.

Стрілець

  • Ви настільки чесні, що іноді здається, що ви навмисно хочете заподіяти іншим біль.
  • Вам подобається вдавати, що ви все знаєте.
  • Якщо ви не займаєтеся чимось захоплюючим, ви відчуваєте смертельну нудьгу.

Козеріг

  • Ви настільки одержимі бажанням контролювати все довкола, що просто не можете розслабитися.
  • Ви готові використовувати оточуючих для досягнення своєї мети.
  • Вам подобається говорити про негативні речі та живитися негативною енергією.

Водолій

  • Вам подобається думати, що ви раціональні та об'єктивні, але ви робите поспішні висновки та критикуєте інших.
  • Ви марите наяву і живете у власному світі.
  • Ви завжди кажете людям, що робити, але ніколи не слухаєте, що вам кажуть інші.

Риби

  • Ви часто втрачаєте контроль над своїм життям.
  • Ви часто не помічаєте потреби інших.
  • Ви дуже наївні.

Раніше ми писали, який місяць є найсприятливішим для кожного знаку Зодіаку.

Також читайте про головні недоліки всіх знаків Зодіаку, які заважають їм жити.

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