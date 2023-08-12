Три самых ужасных качества каждого знака Зодиака. Спорим, что вы узнаете себя
Суббота 12 августа 2023 20:31
Какие наихудшие качества у каждого знака Зодиака (фото: freepik)
Гороскоп определяет особенности характера людей, рожденных в то или иное время. Хотя все мы разные, но у каждого знака Зодиака есть общие сильные стороны и недостатки. Какие же самые плохие качества присущи представителям зодиакального круга?
Об этом пишет
Telegram-канал Астроманія.
Овен
Ваш девиз звучит так: "Сейчас, сейчас, сейчас!" Вы очень торопливы и нетерпеливы.
Если это не ваша мысль, это плохая мысль.
Вы можете быть очень инфантильны.
Телец
Вы владелец и прагматик. Вы не любите проигрывать.
Вы отличаетесь немыслимым упрямством.
Вы ленивец и гедонист.
Близнецы
Вы настолько неконкретны, что ваши собеседники никогда не знают, что вы действительно имеете в виду.
Вы так любите слушать свой голос, что всегда перебиваете окружающих.
У вас столько увлечений, что не удается находить время, чтобы заняться всерьез хотя бы одним из них.
Рак
Вы склонны к перепадам настроения.
Вы очень осторожны и боязливы.
Вы сверхчувствительны, даже самая маленькая вещь может ранить ваши чувства.
Лев
Вы одержимы собой.
Если вы чего-нибудь хотите, то готовы на все, чтобы это получить.
Вам постоянно хочется быть в центре внимания, поэтому часто возникают проблемы.
Дева
Вы критикуете всех окружающих вас, и они постоянно ждут, что следующей мишенью станут именно они.
Вы слишком уязвимы и готовы упрекать людей без какой-либо причины.
Вы по своей натуре пессимист и нередко срываете негатив на других людей.
Весы
Вы так нерешительны, что планировать что-то с вами - это настоящий ад.
Вы можете отойти от своих убеждений, чтобы сделать хорошо другому человеку.
Ваша зацикленность на красоте означает, что вы проводите слишком много времени перед зеркалом.
Скорпион
Вы мстительны и готовы испортить жизнь другому человеку, если он причинит вам боль.
Ваша склонность к манипулированию может серьезно помешать чьему-либо психическому здоровью.
Вы не можете быть просто в плохом настроении, вы всегда глубоко несчастны.
Стрелец
Вы настолько честны, что иногда кажется, что вы намеренно хотите причинить другим боль.
Вам нравится делать вид, что вы все знаете.
Если вы не занимаетесь чем-нибудь увлекательным, вы чувствуете смертельную скуку.
Козерог
Вы настолько одержимы желанием контролировать все вокруг, что просто не можете расслабиться.
Вы готовы использовать окружающих для достижения своей цели.
Вам нравится говорить об отрицательных вещах и питаться отрицательной энергией.
Водолей
Вам нравится думать, что вы рациональны и объективны, но вы делаете поспешные выводы и критикуете других.
Вы грезите наяву и живете в собственном мире.
Вы всегда говорите людям, что делать, но никогда не слушаете, что говорят другие.
Рыбы
Вы часто теряете контроль над своей жизнью.
Вы часто не замечаете нужды других.
Вы очень наивны.