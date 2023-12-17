Три найефектніші ретроавто, які продають в Україні: ціни і фото

Ford 1932 року

Цю модель масово виготовляли у кінці 20-х на початку 30-х років в США. Автомобіль мав другий за масштабом успіх після моделі Ford Model T, всього їх випустили майже 4,5 млн одиниць. Ціна на машину того часу становила від 500 до 1 200 доларів.

Власник із Києва оцінив свою ретромашину у 25 тисяч доларів.

Так виглядає Ford 1932 року (фото: auto.ria.com)

ЗАЗ 1961 року

Цей автомобіль випускали на Запорізькому автомобілебудівному заводі "Комунар" з 1960 по 1969 рік. Роздрібна ціна на нього становила 1800 карбованців. За специфічну форму кузова його у народі прозвали "горбатим".

"Авто після ретельної реставрації. Все відновлено до стану на рік випуску, тобто на 1961 рік. Машина буде гарним експонатом будь-якої колекції авто", - пише власник авто.

Власник із Вінницької області оцінив свою машину у 19,5 тисяч доларів.

Так виглядає відреставрований ЗАЗ 1961 року (фото: auto.ria.com)

Москвич-кабріолет 1955 року

Москвич-401 - вдосконалена версія, яка випускалась з 1954 по 1956 рік. В загальній складності за 10 років було випущено понад 17 тисяч кабріолетів. Роздрібна відпускна ціна на цю модель становила 9 000 карбованців.

Власник із Миколаєва продає своє авто за 10 тисяч доларів. Він зазначає, що москвич після реставрації, а вся його технічна частина - в оригіналі.

Так виглядає москвич-кабриіолет 1955 року (фото: auto.ria.com)