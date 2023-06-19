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Три народні засоби, які швидко врятують від сверблячки після укусу комара

Які домашні засоби швидко знімуть свербіж після укусу комара (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Укус комара супроводжується неприємним свербінням, який може турбувати досить довго й особливо – ночами. Бажання почухати місце укусу часом закінчується відкритою ранкою, в яку може потрапити інфекція. І в деяких людей укуси супроводжуються алергічною реакцією та припухлістю.

Зняти роздратування та свербіж можна домашніми засобами. Якими саме – читайте нижче.

Чим вгамувати свербіж після укусу комара

Існують спеціальні аптечні мазі та засоби, які знімають більшість неприємних симптомів після укусу комара. Але вони не завжди доступні через різні обставини.

І якщо пізно ввечері ви виявили свербіж та дискомфорт, а в домашній аптечці нічого немає, можна використовувати способи, якими користувалися наші бабусі.

Важливо! Домашні засоби не можна застосовувати на відкриті рани, тільки на чисту шкіру, яка свербить і припухла.

Цибуля. Від сверблячки після укусу комара відмінно допомагає звичайна цибулина. Візьміть половинку і дрібно наріжте чи натріть на тертці. Отриману кашку загорніть у марлю і прикладіть до місця укусу. Якщо укус невеликий – можна просто прикласти шматочок цибулі.

Часник. Цей домашній засіб теж відмінно знімає свербіж та дискомфорт. Натріть на тертці зубчик часнику або дрібно наріжте, пропустіть через прес. Отриману кашку змішайте з кількома краплями води та прикладіть до місця укусу.

Алое вера. Якщо в будинку є горщик із цією корисною рослиною, то варто використовувати її від сверблячки. Візьміть шматочок стебла, розріжте вздовж, щоб з'явився сік. Намажте соком місце укусу. У соку алое багато корисних властивостей, у тому числі він знімає запалення, свербіж та дискомфорт від укусу.

До речі, раніше ми писали про те, які найдешевші засоби допоможуть захистити будинок від комарів.

А також розповідали про те, як зробити найпростішу захисну сітку від комах для дому.

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