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Три народных средства, которые быстро спасут от зуда после укуса комара

Какие домашние средства быстро снимут зуд после укуса комара (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Укус комара сопровождается неприятным зудом, который может беспокоить довольно долго и особенно - по ночам. Желание почесать место укуса порой заканчивается открытой ранкой, в которую может попасть инфекция. И у некоторых людей укусы сопровождаются аллергической реакцией и припухлостью.

Снять раздражение и зуд можно домашними средствами. Какими именно - читайте ниже.

Чем унять зуд после укуса комара

Существуют специальные аптечные мази и средства, которые снимают большинство неприятных симптомов после укуса комара. Но они не всегда доступны в силу разных обстоятельств.

И если поздно вечером вы обнаружили зуд и дискомфорт, а в домашней аптечке ничего нет, можно использовать способы, которыми пользовались наши бабушки.

Важно! Домашние средства нельзя применять на открытые раны, только на чистую кожу, которая чешется и припухла.

Лук. От зуда после укуса комара отлично помогает обычная луковица. Возьмите половинку и мелко нарежьте или натрите на терке. Полученную кашку заверните в марлю и приложите к месту укуса. Если укус небольшой - можно просто приложить кусочек лука.

Чеснок. Это домашнее средство тоже отлично снимает зуд и дискомфорт. Натрите на терке зубчик чеснока или мелко его нарежьте, пропустите через пресс. Полученную кашку смешайте с несколькими каплями воды и приложите к месту укуса.

Алоэ вера. Если в доме есть горшок с этим полезным растением, то стоит использовать его от зуда. Возьмите кусочек стебля, разрежьте вдоль, чтобы появился сок. Намажьте соком место укуса. У сока алоэ много полезных свойств, в том числе, он снимает воспаление, зуд и дискомфорт от укуса.

Кстати, ранее мы писали о том, какие самые дешевые средства помогут защитить дом от комаров.

А также рассказывали о том, как сделать самую простую защитную сетку от насекомых для дома.

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