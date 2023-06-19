Три народных средства, которые быстро спасут от зуда после укуса комара

Чем унять зуд после укуса комара

Существуют специальные аптечные мази и средства, которые снимают большинство неприятных симптомов после укуса комара. Но они не всегда доступны в силу разных обстоятельств.

И если поздно вечером вы обнаружили зуд и дискомфорт, а в домашней аптечке ничего нет, можно использовать способы, которыми пользовались наши бабушки.

Важно! Домашние средства нельзя применять на открытые раны, только на чистую кожу, которая чешется и припухла.

Лук. От зуда после укуса комара отлично помогает обычная луковица. Возьмите половинку и мелко нарежьте или натрите на терке. Полученную кашку заверните в марлю и приложите к месту укуса. Если укус небольшой - можно просто приложить кусочек лука.

Чеснок. Это домашнее средство тоже отлично снимает зуд и дискомфорт. Натрите на терке зубчик чеснока или мелко его нарежьте, пропустите через пресс. Полученную кашку смешайте с несколькими каплями воды и приложите к месту укуса.

Алоэ вера. Если в доме есть горшок с этим полезным растением, то стоит использовать его от зуда. Возьмите кусочек стебля, разрежьте вдоль, чтобы появился сок. Намажьте соком место укуса. У сока алоэ много полезных свойств, в том числе, он снимает воспаление, зуд и дискомфорт от укуса.