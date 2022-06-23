Три напитка, которые категорически нельзя пить в жару

Что приводит к тепловому удару

Перегрев обычно возникает в результате длительных физических нагрузок при на жаре и солнце. Это увеличивает риск потенциально смертельных тепловых ударов.

К тому же, три напитка могут усугубить проблему, препятствуя прохождению воды из пищеварительной системы в кровоток. Именно обезвоживание приводит к тепловому удару и истощению организма.

Чтобы снизить риск сердечных осложнений, эксперты рекомендуют выпивать не менее восьми унций воды каждые 20 минут в жаркую погоду.

"Никогда не ждите, пока вам захочется пить", - рассказал доктор Берштейн.

Какие напитки нельзя пить в жару

Медики сообщают, что сладкая газировка и фруктовые соки могут замедлить поступление воды из пищеварительной системы в кровоток. Также в жару категорически противопоказан алкоголь.

"Хотя исследования ограничены, некоторые исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя может повысить риск теплового удара в жаркую погоду", - уверяют врачи.

Известно также, что некоторые лекарства представляют опасность при повышении температуры воздуха.

Например, бета-блокаторы замедляют сердцебиение и препятствуют способности сердца циркулировать кровь достаточно быстро для эффективного теплообмена.