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Три напої, які категорично не можна пити в спеку

Фото: які напої не можна пити в спеку (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Спека, тобто вплив високих температур, може збільшити ризик декількох серцевих захворювань. Щоб звести до мінімуму ризик перегріву, в жарку погоду краще уникати вживання трьох напоїв.

Про них експерти розповіли у виданні Express.

Що призводить до теплового удару

Перегрів зазвичай виникає в результаті тривалих фізичних навантажень при на спеці і сонці. Це збільшує ризик потенційно смертельних теплових ударів.

До того ж три напою можуть посилити проблему, перешкоджаючи проходженню води з травної системи в кровотік. Саме зневоднення призводить до теплового удару і виснаження організму.

Щоб знизити ризик серцевих ускладнень, експерти рекомендують пити щонайменше вісім унцій води кожні 20 хвилин у спекотну погоду.

"Ніколи не чекайте, поки вам захочеться пити", - розповів доктор Берштейн.

Які напої не можна пити в спеку

Медики повідомляють, що солодка газована вода і фруктові соки можуть уповільнити надходження води з травної системи в кровотік. Також в спеку категорично протипоказаний алкоголь.

"Хоча дослідження обмежені, деякі дослідження показали, що надмірне вживання алкоголю може підвищити ризик теплового удару в жарку погоду", - запевняють лікарі.

Відомо також, що деякі ліки становлять небезпеку при підвищенні температури повітря.

Наприклад, бета-блокатори уповільнюють серцебиття і перешкоджають здатності серця циркулювати кров досить швидко для ефективного теплообміну.

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