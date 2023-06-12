Три молитви на Петрів піст, які треба прочитати сьогодні ввечері

12 червня розпочався Петрів піст, також відомий як Петрівський піст або Апостольський піст. Він є одним з важливих постів у православній церкві.
Ввечері цього дня бажано прочитати молитви, присвячені апостолам Петру і Павлу. Тексти цих молитов ми публікуємо на Styler.
Цими молитвами в апостолів Петра і Павла варто просити заступництва та дякувати святим за їхню віру та служіння Богові.
Ці тексти допоможуть зосередитись на духовному зростанні та налаштуватися на правильне дотримання посту.
Молитва до апостола Петра
О блаженний апостоле Петре, за твою велику віру і послушність Господу, ти став на скелю, на якій будується Церква Христова.
Прошу тебе, будь моїм заступником перед Богом, моли його, щоб він надав мені сил і витримки пройти через Петрів піст.
Веди мою душу до щедрості його благодаті, та допоможи мені зрости відданістю до Бога і глибокої любові до моїх братів і сестер.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Молитва до апостола Павла
Святий апостоле Павле, який поширював слово Христа серед народів, звернися до Господа, нашого Бога, про мою душу.
Допоможи мені засвоїти його вчення і ділитися його любов'ю та милосердям з оточуючими.
Моли Ісуса Христа, щоб він освітив мою душу своїм світлом, і зробив мене свідком його благодаті та спасіння.
Нехай твоя молитва буде заступництвом для мене та приведе мене до глибшого спілкування з Богом.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Молитва до Петра і Павла
Верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, вірю в допомогу вашу. Зійдіть теплом в душу мою, засіявши все любов’ю Божою.
Радійте за моє життя і спрямуйте допомогу свою до мене та ближніх моїх. Щоб я, гріховний раб Творця нашого, схилився перед його силою і могутністю, щоб позбувся я від гордині, буйств гріховних, помислів злих.
Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Раніше ми публікували календар харчування на кожен день під час Петрівського посту 2023.