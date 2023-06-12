Три молитви на Петрів піст, які треба прочитати сьогодні ввечері

Які молитви читати на Петрів піст

Цими молитвами в апостолів Петра і Павла варто просити заступництва та дякувати святим за їхню віру та служіння Богові.

Ці тексти допоможуть зосередитись на духовному зростанні та налаштуватися на правильне дотримання посту.

Молитва до апостола Петра

О блаженний апостоле Петре, за твою велику віру і послушність Господу, ти став на скелю, на якій будується Церква Христова.

Прошу тебе, будь моїм заступником перед Богом, моли його, щоб він надав мені сил і витримки пройти через Петрів піст.

Веди мою душу до щедрості його благодаті, та допоможи мені зрости відданістю до Бога і глибокої любові до моїх братів і сестер.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва до апостола Павла

Святий апостоле Павле, який поширював слово Христа серед народів, звернися до Господа, нашого Бога, про мою душу.

Допоможи мені засвоїти його вчення і ділитися його любов'ю та милосердям з оточуючими.

Моли Ісуса Христа, щоб він освітив мою душу своїм світлом, і зробив мене свідком його благодаті та спасіння.

Нехай твоя молитва буде заступництвом для мене та приведе мене до глибшого спілкування з Богом.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва до Петра і Павла

Верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, вірю в допомогу вашу. Зійдіть теплом в душу мою, засіявши все любов’ю Божою.

Радійте за моє життя і спрямуйте допомогу свою до мене та ближніх моїх. Щоб я, гріховний раб Творця нашого, схилився перед його силою і могутністю, щоб позбувся я від гордині, буйств гріховних, помислів злих.

Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.