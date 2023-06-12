Три молитвы на Петров пост, которые нужно прочитать сегодня вечером

Какие молитвы читать на пост Петра

Этими молитвами у апостолов Петра и Павла следует просить покровительства и благодарить святых за их веру и служение Богу.

Эти тексты помогут сосредоточиться на духовном росте и настроиться на правильное соблюдение поста.

Молитва к апостолу Петру

О блаженный апостол Петр, за твою великую веру и послушание Господу, ты встал на скалу, на которой строится Церковь Христова.

Прошу тебя, будь моим покровителем пред Богом, моли его, чтобы он придал мне сил и выдержки пройти через Петров пост.

Веди мою душу в щедрость его благодати, и помоги мне вырасти преданностью к Богу и глубокой любви к моим братьям и сестрам.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва к апостолу Павлу

Святой апостол Павел, распространявший слово Христа среди народов, обратись к Господу, нашему Богу, о моей душе.

Помоги мне усвоить его учение и делиться его любовью и милосердием с окружающими.

Моли Иисуса Христа, чтобы он осветил мою душу своим светом, и сделал меня свидетелем его благодати и спасения.

Пусть твоя молитва будет покровительством мне и приведет меня к более глубокому общению с Богом.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва к Петру и Павлу

Верховные апостолы Петр и Павел, твердые в своей вере и учениях Господа, верю в помощь вашу. Взойдите теплом в душу мою, посеяв все любовью Божией.

Радуйтесь о моей жизни и направьте помощь свою ко мне и ближним моим. Чтобы я, греховный раб Творца нашего, преклонился перед его силой и могуществом, чтобы избавился я от гордыни, буйств греховных, помыслов злых.

Спасите и помогите наставлениям вашим иметь вечную жизнь.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.