Три моделі суконь, які не варто купувати на осінь: фотоприклади від стиліста

У гардеробі кожної жінки на осінь-зиму має бути щонайменше 3-4 сезонних сукні. Втім, тут дуже важлива не кількість, а саме вдала модель. Бо всього лиш кілька деталей навіть дорогу сукню можуть зробити антитрендовою річчю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Які сукні не варто купувати на зиму

"Вам про це ніхто не скаже, але є декілька деталей, які псують вигляд вашої теплої сукні", - каже експерт.

Вона пояснює, які моделі не варто купувати на осінь-зиму.

Високий комірець із декількома шарами абсолютно протипоказаний дівчатам з об'ємними щічками та круглою формою обличчя. Якщо вам все ж хочеться тепла, то вибирайте комір в один шар до середини шиї.

Такий варіант підійде хіба для дівчат із худорлявим обличчям (скриншот)

Не варто купувати плаття із недостатньо щільної тканини, через яку видно білизну чи шви колготок.

"Ну візьміть ви трошки цупкішу і трошки об'ємнішу сукню. Бо не носите ви у холодну пору року сукні без теплих колгот. А вони мають пасок, який проглядається через тонкі й обтягуючі сукні", - пояснює стиліст.

Плаття на осінь та зиму мають бути із достатньо цупкої тканини (скриншот)

Відсутність розрізу в об'ємних довгих сукнях. Ця деталь дуже псує весь образ і створює ефект "мішечка з картоплею", який треба грамотно застилізувати.

Не варто носити довгі плаття, які не мають розрізу (скриншот)

Як носити сукні разом із пальто

"Не треба надягати під пальто довжелезну спідницю, яка теліпається з-під пальто як хвіст русалки. Спідниця або сукня має бути або коротша за пальто, або бути в його довжину, а в ідеалі виступати десь на 10 сантиметрів", - пояснює експерт.

Стиліст пояснює, що саме цей виступ створює ефектний та органічний образ.

"Але 10 сантиметрів - це не величезний "русалковий хвіст", який теліпається за вами", - говорить стилістка.