Три миллиона на детсад: Лобода придумала, как помочь родному Ирпеню (фото)

Заметим, что общая стоимость достройки этого детсада составляет около 24 миллионов гривен. И это без учета повреждений вследствие боевых действий.

В пресс-службе Лободы сообщили, что команда певицы даже основала международный благотворительный фонд для скорейшего достижения цели по достройке "Веночка".

Лобода поможет отстроить детский сад в Ирпене (фото: пресс-служба певицы)

По словам Светланы, она "направит все возможные усилия" и присоединится к сбору средств на восстановление дошкольного учреждения в родном городе.

"Самое важное сегодня - это восстановить жизнь и быт города. Мы благодарим всех, кто приобщается к помощи нашему городу. Детсад должен открыть свои двери маленьким посетителям как можно быстрее", - сказал мэр города на встрече с певицей.

Отметим, что Лобода, которая в марте признала Россию виновной в нападении на Украину, сейчас регулярно посещает родной город. На днях певица также посетила разрушенные кварталы Ирпеня и побывала в ЖК "Фортуна", где жили российские оккупанты во время блокады.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь! Ирпень. 112 день войны", - написала артистка в Instagram, показав видео из города.