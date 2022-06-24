Три мільйони на дитсадок: Лобода придумала, як допомогти рідному Ірпеню (фото)

Зауважимо, що загальна вартість добудови цього дитсадка складає близько 24 мільйонів гривень. І це без урахування ушкоджень унаслідок бойових дій.

У прес-службі Лободи повідомили, що команда співачки навіть заснувала міжнародний благодійний фонд для якнайшвидшого досягнення мети з добудови "Віночка".

Лобода допоможе відбудувати дитячий садочок у Ірпені (фото: прес-служба співачки)

За словами Світлани, вона "спрямує всі можливі зусилля" та долучиться до збору коштів на відновлення дошкільного закладу у рідному місті.

"Найважливіше сьогодні - це відновити життя і побут міста. Ми дякуємо всім, хто долучається до допомоги нашому місту. Дитсадок має відкрити свої двері маленьким відвідувачам якнайшвидше", - сказав мер міста на зустрічі зі співачкою.

Зауважимо, що Лобода, яка у березні визнала Росію винною в нападі на Україну, зараз регулярно відвідує рідне місто. Днями співачка також відвідала зруйновані квартали Ірпеня і побувала у ЖК "Фортуна", де жили російські окупанти під час блокади.

"Я не знаю, що має статися, аби українці вибачили все, що відбувалося тут! Ірпінь. 112 день війни", - написала артистка в Instagram, показавши відео з міста.