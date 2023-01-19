UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три копійчані засоби від плісняви в оселі: ви забудете про чорні стіни

Як позбутися плісняви в оселі (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Появу плісняви в оселі провокують висока вологість, недостатня вентиляція, слабке опалення та інші фактори. Дехто безрезультатно бореться з грибком роками, але є способи, які допоможуть позбутися від чорних стін.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Столовий оцет

Цей засіб допоможе швидко вбити грибок. Для цього вам знадобиться губка для посуду, якою треба обробити уражені ділянки, після чого промити їх водою і дати висохнути.

Звісно, знадобиться гарне провітрювання і достатнє опалення, щоб стіни швидко висохли і запах оцту вивітрився.

Фурацилін

Цей аптечний засіб так само ефективний від грибка. Вам знадобиться розтовкти кілька таблеток фурациліну, розчинити його у воді. А далі діяти треба за схемою: обробили – просушили – обробили ще раз.

Білизна

Популярний і дешевий відбілювач допоможе позбутися від плісняви. Нанесіть білизну на губку і протріть уражені поверхні. Потім просушіть – запах хлору вивітриться, а грибок зникне.

Важливо

Після того як ви обробите поверхню тим чи іншим способом, важливо знизити фактори ризику появи плісняви: знизити вологість, встановити вентиляцію, провести додаткове опалення у це приміщення. Інакше є ризик, що пліснява знову повернеться.

Раніше ми писали, як відмити вікна за допомогою французького способу.

Також читайте, навіщо в унітаз додають оцет.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхакидім