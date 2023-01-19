Три копеечных средства от плесени в доме: вы забудете о черных стенах

Столовый уксус

Это средство поможет быстро убить грибок. Для этого вам понадобится губка для посуды, которой нужно обработать пораженные участки, после чего промыть водой и дать высохнуть.

Конечно, понадобится хорошее проветривание и достаточное отопление, чтобы стены быстро высохли и запах уксуса выветрился.

Фурацилин

Это аптечное средство так же эффективно от грибка. Вам понадобится растолочь несколько таблеток фурацилина, растворить его в воде. А дальше действовать нужно по схеме: обработали – просушили – обработали еще раз.

Белье

Популярный и дешевый отбеливатель поможет избавиться от плесени. Нанесите на губку белье и протрите пораженные поверхности. Затем просушите – запах хлора выветрится, а грибок исчезнет.

Важно

После того, как вы обработаете поверхность тем или иным способом, важно снизить факторы риска появления плесени: снизить влажность, установить вентиляцию, провести дополнительное отопление в это помещение. Иначе есть риск, что плесень опять вернется.