Три головні переваги Apple Intelligence перед конкурентами в галузі штучного інтелекту

Використання існуючих додатків та функцій

Apple - це компанія, яка створює продукти. Її конкуренти в галузі ШІ намагалися стати компаніями з різним успіхом.

Apple Intelligence вбудована в існуючі додатки, функції та пристрої, які мільйони людей використовують щодня. Це складна перевага, з якою важко зрівнятися.

Ось кілька прикладів функцій Apple Intelligence:

Всі отримують повідомлення, а зведення роблять їх кращими

Всі ми любимо емодзі, а Genmoji пропонують кумедний поворот цієї функції.

Мільйони людей покладаються на Siri, і вона нарешті стає кращою

Поштові скриньки можуть бути розкидані, тому пріоритетна пошта дуже корисна

Фотографії - ключовий додаток, і він отримує три оновлення ШІ

Більшість конкурентів Apple намагаються створити новий досвід ШІ, який вимагає певної кривої навчання або принаймні звикання.

Apple Intelligence вбудована в існуючі звички та інструменти, якими ми користуємося. Це робить його унікальним.

Інтеграція найкращих аспектів ШІ-конкурентів

Ключова перевага Apple Intelligence над конкурентами: вона інтегрує деякі з найкращих аспектів цих конкурентів і обмін не є взаємним.

У iOS 18.2 ChatGPT вбудований у Siri та власні інструменти листа Apple.

По суті, один із головних конкурентів Apple Intelligence надає свої повні можливості штучного інтелекту Apple.

Ви можете надсилати свої запити Siri безпосередньо в ChatGPT, повністю обходячи запити на дозвіл, отримуючи найкращий інструмент ШІ обох компаній в одному пакеті.

Візуальний інтелект аналогічно інтегрує не тільки ChatGPT, але і пошук зображень Google. І є велика ймовірність, що Google Gemini у якийсь момент у майбутньому буде повністю інтегрований до Apple Intelligence.

Тим часом Apple не передає свою технологію Apple Intelligence іншим компаніям.

Вочевидь, кожна компанія отримує взаємну вигоду. Але з погляду користувача, тільки Apple Intelligence пропонує ШІ від Apple плюс ШІ від її конкурентів.

Захист конфіденційності користувача

Apple Intelligence має принципи конфіденційності, яких просто немає у її конкурентів.

Apple вважає за краще обробляти дані ШІ на пристрої користувача. Це означає, що дані, які використовуються для створення повідомлень, видалення об'єктів з фотографій та інших завдань, залишаться на вашому пристрої. Тільки той, хто має фізичний доступ до вашого пристрою, зможе отримати доступ до цих даних.

Потім є хмарні обчислення із підвищеною конфіденційністю (Private Cloud Compute). Apple має дуже докладну дослідницьку роботу, яка описує все, що може робити PCC. По суті Apple розробила інноваційний спосіб виконання завдань ШІ в хмарі з таким же ступенем захисту конфіденційності, як і при локальних завданнях.

Підсумки

Багато йшлося про те, що Apple "відстає" в області ШІ. Незалежно від того, правда це чи ні, Apple має кілька ключових переваг з Apple Intelligence, які можуть допомогти їй обігнати конкурентів у найближчому майбутньому. Ми лише на порозі запуску Apple Intelligence, але майбутнє виглядає світлим.