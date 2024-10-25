Три головні переваги Apple Intelligence перед конкурентами в галузі штучного інтелекту

Apple Intelligence - це не просто чергове рішення в галузі штучного інтелекту, а ціла екосистема, націлена на покращення роботи продуктів та підвищення зручності для користувачів. Перші функції штучного інтелекту від Apple з'являться наступного тижня з iOS 18.1, а бета-тестери вже отримали доступ до хвилі двох оновлень iOS 18.2.
Про те, які головні переваги Apple Intelligence перед конкурентами в галузі штучного інтелекту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Apple - це компанія, яка створює продукти. Її конкуренти в галузі ШІ намагалися стати компаніями з різним успіхом.
Apple Intelligence вбудована в існуючі додатки, функції та пристрої, які мільйони людей використовують щодня. Це складна перевага, з якою важко зрівнятися.
Ось кілька прикладів функцій Apple Intelligence:
Більшість конкурентів Apple намагаються створити новий досвід ШІ, який вимагає певної кривої навчання або принаймні звикання.
Apple Intelligence вбудована в існуючі звички та інструменти, якими ми користуємося. Це робить його унікальним.
Ключова перевага Apple Intelligence над конкурентами: вона інтегрує деякі з найкращих аспектів цих конкурентів і обмін не є взаємним.
У iOS 18.2 ChatGPT вбудований у Siri та власні інструменти листа Apple.
По суті, один із головних конкурентів Apple Intelligence надає свої повні можливості штучного інтелекту Apple.
Ви можете надсилати свої запити Siri безпосередньо в ChatGPT, повністю обходячи запити на дозвіл, отримуючи найкращий інструмент ШІ обох компаній в одному пакеті.
Візуальний інтелект аналогічно інтегрує не тільки ChatGPT, але і пошук зображень Google. І є велика ймовірність, що Google Gemini у якийсь момент у майбутньому буде повністю інтегрований до Apple Intelligence.
Тим часом Apple не передає свою технологію Apple Intelligence іншим компаніям.
Вочевидь, кожна компанія отримує взаємну вигоду. Але з погляду користувача, тільки Apple Intelligence пропонує ШІ від Apple плюс ШІ від її конкурентів.
Apple Intelligence має принципи конфіденційності, яких просто немає у її конкурентів.
Apple вважає за краще обробляти дані ШІ на пристрої користувача. Це означає, що дані, які використовуються для створення повідомлень, видалення об'єктів з фотографій та інших завдань, залишаться на вашому пристрої. Тільки той, хто має фізичний доступ до вашого пристрою, зможе отримати доступ до цих даних.
Потім є хмарні обчислення із підвищеною конфіденційністю (Private Cloud Compute). Apple має дуже докладну дослідницьку роботу, яка описує все, що може робити PCC. По суті Apple розробила інноваційний спосіб виконання завдань ШІ в хмарі з таким же ступенем захисту конфіденційності, як і при локальних завданнях.
Багато йшлося про те, що Apple "відстає" в області ШІ. Незалежно від того, правда це чи ні, Apple має кілька ключових переваг з Apple Intelligence, які можуть допомогти їй обігнати конкурентів у найближчому майбутньому. Ми лише на порозі запуску Apple Intelligence, але майбутнє виглядає світлим.
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