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Три главных преимущества Apple Intelligence перед конкурентами в области искусственного интеллекта

Три причины, почему Apple Intelligence обгонит конкурентов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple Intelligence - это не просто очередное решение в области искусственного интеллекта, а целая экосистема, нацеленная на улучшение работы продуктов и повышение удобства для пользователей. Первые функции искусственного интеллекта от Apple появятся на следующей неделе с iOS 18.1, а бета-тестеры уже получили доступ к волне двух обновлений в iOS 18.2.

О том, какие главные преимущества Apple Intelligence перед конкурентами в области искусственного интеллекта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Использование существующих приложений и функций 

Apple - это компания, создающая продукты. Ее конкуренты в области ИИ пытались стать компаниями с различным успехом. 

Apple Intelligence встроена в существующие приложения, функции и устройства, которые миллионы людей используют каждый день. Это сложное преимущество, с которым трудно сравниться. 

Вот несколько примеров функций Apple Intelligence: 

  • Все получают уведомления, а сводки делают их лучше 
  • Все мы любим эмодзи, а Genmoji предлагают забавный поворот этой функции 
  • Миллионы людей полагаются на Siri, и она наконец-то становится лучше 
  • Почтовые ящики могут быть разбросаны, поэтому приоритетная почта очень полезна 
  • Фотографии - ключевое приложение, и оно получает три обновления ИИ 

Большинство конкурентов Apple пытаются создать новый опыт ИИ, который требует определенной кривой обучения или, по крайней мере, привыкания. 

Apple Intelligence встроена в существующие привычки и инструменты, которыми мы все пользуемся. Это делает его уникальным. 

Интеграция лучших аспектов ИИ-конкурентов 

Ключевое преимущество Apple Intelligence над конкурентами: оно интегрирует некоторые из лучших аспектов этих конкурентов, и обмен не является взаимным. 

В iOS 18.2 ChatGPT встроен в Siri и собственные инструменты письма Apple. 

По сути, один из главных конкурентов Apple Intelligence предоставляет свои полные возможности искусственного интеллекта Apple. 

Вы можете отправлять свои запросы Siri непосредственно в ChatGPT, полностью обходя запросы на разрешение, получая лучшее из инструментов ИИ обеих компаний в одном пакете. 

Визуальный интеллект аналогичным образом интегрирует не только ChatGPT, но и поиск изображений Google. И есть большая вероятность, что Google Gemini в какой-то момент в будущем будет полностью интегрирован в Apple Intelligence. 

Между тем, Apple не передает свою технологию Apple Intelligence другим компаниям. 

Очевидно, что каждая компания получает взаимную выгоду. Но с точки зрения пользователя, только Apple Intelligence предлагает ИИ от Apple плюс ИИ от ее конкурентов. 

Защита конфиденциальности пользователя 

У Apple Intelligence есть принципы конфиденциальности, которых просто нет у ее конкурентов. 

Apple предпочитает обрабатывать данные ИИ на устройстве пользователя. Это означает, что данные, используемые для создания сводок уведомлений, удаления объектов с фотографий и других задач, останутся на вашем устройстве. Только тот, кто имеет физический доступ к вашему устройству, сможет получить доступ к этим данным. 

Затем есть облачные вычисления с повышенной конфиденциальностью (Private Cloud Compute). У Apple есть очень подробная исследовательская работа, описывающая все, что может делать PCC. По сути, Apple разработала инновационный способ выполнения задач ИИ в облаке с такой же степенью защиты конфиденциальности, как и при локальных задачах. 

Итоги 

Много говорилось о том, что Apple "отстает" в области ИИ. Независимо от того, правда это или нет, у Apple есть несколько ключевых преимуществ с Apple Intelligence, которые могут помочь ей обогнать конкурентов в ближайшем будущем. Мы только на пороге запуска Apple Intelligence, но будущее выглядит светлым. 

Читайте также, когда Apple выпустит iPad с технологиями искусственного интеллекта.

А еще у нас есть материал о том, сможет ли искусственный интеллект заменить действия человека по мнению эксперта.

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