Три главных преимущества Apple Intelligence перед конкурентами в области искусственного интеллекта

Использование существующих приложений и функций

Apple - это компания, создающая продукты. Ее конкуренты в области ИИ пытались стать компаниями с различным успехом.

Apple Intelligence встроена в существующие приложения, функции и устройства, которые миллионы людей используют каждый день. Это сложное преимущество, с которым трудно сравниться.

Вот несколько примеров функций Apple Intelligence:

Все получают уведомления, а сводки делают их лучше

Все мы любим эмодзи, а Genmoji предлагают забавный поворот этой функции

Миллионы людей полагаются на Siri, и она наконец-то становится лучше

Почтовые ящики могут быть разбросаны, поэтому приоритетная почта очень полезна

Фотографии - ключевое приложение, и оно получает три обновления ИИ

Большинство конкурентов Apple пытаются создать новый опыт ИИ, который требует определенной кривой обучения или, по крайней мере, привыкания.

Apple Intelligence встроена в существующие привычки и инструменты, которыми мы все пользуемся. Это делает его уникальным.

Интеграция лучших аспектов ИИ-конкурентов

Ключевое преимущество Apple Intelligence над конкурентами: оно интегрирует некоторые из лучших аспектов этих конкурентов, и обмен не является взаимным.

В iOS 18.2 ChatGPT встроен в Siri и собственные инструменты письма Apple.

По сути, один из главных конкурентов Apple Intelligence предоставляет свои полные возможности искусственного интеллекта Apple.

Вы можете отправлять свои запросы Siri непосредственно в ChatGPT, полностью обходя запросы на разрешение, получая лучшее из инструментов ИИ обеих компаний в одном пакете.

Визуальный интеллект аналогичным образом интегрирует не только ChatGPT, но и поиск изображений Google. И есть большая вероятность, что Google Gemini в какой-то момент в будущем будет полностью интегрирован в Apple Intelligence.

Между тем, Apple не передает свою технологию Apple Intelligence другим компаниям.

Очевидно, что каждая компания получает взаимную выгоду. Но с точки зрения пользователя, только Apple Intelligence предлагает ИИ от Apple плюс ИИ от ее конкурентов.

Защита конфиденциальности пользователя

У Apple Intelligence есть принципы конфиденциальности, которых просто нет у ее конкурентов.

Apple предпочитает обрабатывать данные ИИ на устройстве пользователя. Это означает, что данные, используемые для создания сводок уведомлений, удаления объектов с фотографий и других задач, останутся на вашем устройстве. Только тот, кто имеет физический доступ к вашему устройству, сможет получить доступ к этим данным.

Затем есть облачные вычисления с повышенной конфиденциальностью (Private Cloud Compute). У Apple есть очень подробная исследовательская работа, описывающая все, что может делать PCC. По сути, Apple разработала инновационный способ выполнения задач ИИ в облаке с такой же степенью защиты конфиденциальности, как и при локальных задачах.

Итоги

Много говорилось о том, что Apple "отстает" в области ИИ. Независимо от того, правда это или нет, у Apple есть несколько ключевых преимуществ с Apple Intelligence, которые могут помочь ей обогнать конкурентов в ближайшем будущем. Мы только на пороге запуска Apple Intelligence, но будущее выглядит светлым.