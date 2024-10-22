Коли Apple випустить iPad з технологіями штучного інтелекту: новини та чутки

За словами репортера Bloomberg Марка Гурмана, найдоступніша модель iPad від Apple отримає оновлення із можливостями Apple Intelligence наприкінці 2025 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Чутки про iPad зі штучним інтелектом

У своїй останній розсилці Power On Гурман повідомив, що iPhone SE, як очікується, отримає функції Apple Intelligence у березні 2025 року, а iPad початкового рівня з'явиться "пізніше цього року". Гурман також припустив, що до 2026 майже всі пристрої Apple з екраном підтримуватимуть Apple Intelligence.

Тимчасова шкала вказує на значний розрив із моменту останнього оновлення iPad початкового рівня, яке відбулося у жовтні 2022 року. Затримка оновлення може бути пов'язана з технічними вимогами щодо реалізації можливостей ШІ у бюджетному пристрої вартістю 349 доларів.

Поточний 10-й "iPad" має чіп A14, який вперше був використаний в лінійці iPhone 12, і він застаріває. Логічним вибором для наступного iPad є A16, який використовувався в моделях iPhone 15, але якщо Apple хоче зробити Apple Intelligence максимально доступним, швидше за все, знадобиться чіп A17 Pro або чіп A18.

Примітно, що минулого тижня Apple анонсувала новий iPad mini за допомогою Apple Intelligence через окремий прес-реліз. Компанія також знизила ціну на існуючий iPad 10 і припинила включати зарядний пристрій у комплект постачання пристрою в Європі.

Вкрай малоймовірно, що Apple змінила б свою лінійку iPad таким чином, якби iPad 11 був неминучим.

Неясно, чи планує Apple, як і раніше, проводити в жовтні захід, присвячений Mac, але, схоже, iPad 11 цього місяця в жодному разі не буде анонсований.