Три головні ознаки того, що ваш газовий котел потребує негайної заміни

У період опалювального сезону варто уважно ставитися до вашого газового котла, вчасно його перевіряти та ремонтувати. Однак бувають випадки, коли значно вигідніше буде замінити його на новий пристрій.
Як зрозуміти, що котел починає ламатися та коли краще придбати новий, у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли фахівці української мережі техніки "MOYO".
Сьогодні багато настінних котлів сигналізують про проблеми з перегріванням, висвічуючи відповідну помилку на дисплеї. Це може бути, наприклад, код 101.
Причини перегріву:
При перегріві потрібно насамперед подивитися на манометр. Якщо він показує трохи менше ніж один атмосфери, огляньте стики труб з радіаторами та інші елементи системи опалення на предмет протікання.
Якщо скрізь сухо, додайте води в котел за допомогою крана підживлення, і доведіть тиск до норми. Скиньте помилку відповідно до інструкції до обігрівача та продовжуйте користуватися обігрівом.
Якщо з манометром все в порядку, перевірте термодатчик мультиметром чи теплообмінник, постежте за роботою помпи
Зазвичай котел сам відключиться при занадто низькому тиску в системі. Серед причин падіння тиску можуть бути:
Якщо після усунення проблем, зупинка роботи котла все одно продовжується, потрібно шукати інше першоджерело несправності.
Сучасні котли оснащені функцією автоматичного вимкнення в разі несправності (ілюстративне фото: Freepik)
Несправність такого плану характерна для підлогових котлів. З часом забивається мідна трубка, якою газ надходить до ґнота. Її потрібно періодично прочищати тонким тросом, дротиком чи ліскою.
Також може засмітитися жиклер ґнота, його чистять тонкою голкою. Це краще робити перед початком опалювального сезону.
Слабка тяга в димарі. Циркуляція повітря залежить від різниці температури в котельні та на вулиці. У теплу погоду при засміченому чи неправильно влаштованому димарі тяга падає, а без неї спрацьовує датчик, і котел відключається.
Слабка припливна вентиляція. Разом зі спалюванням куба газу витрачається 10 кубів повітря. Якщо котел не турбований, цей об'єм береться з приміщення котельні.
Надходження великого обсягу свіжого повітря. Якщо котельня розташована суміжно з передпокою, при відкритті дверей на вулицю можливий сильний протяг. Вітром може задути гніт чи погіршиться нагрівання термопари. Внаслідок цього котел відключиться.
Низький тиск газу. При дефіциті блакитного палива чи проблемах з його транспортуванням у деяких населених пунктах України у сильні морози тиск може знижуватись до 9 мбар та нижче. А залежно від моделі котла, йому потрібно 10-22 мбар.
Несправний вентилятор. У моделей з закритою газовою камерою повітря в топку затягує турбіна, відведення продуктів згоряння також проводиться примусово. Проблеми з вентилятором викликають припинення теплопостачання.
Низька напруга у розетці. У разі дефіциту напруги чи відключення електрики котел перестане працювати.
Для розв'язання проблеми з тягою можна збільшити димар. Чим він вищий, тим краще циркуляція повітря. Огляньте також простір навколо димаря. Можливо, йому заважають дерева чи гілки.
Для покращення припливу повітря у стіні котельні роблять отвір діаметром від 10 сантиметрів і ставлять припливний клапан. При розміщенні вентиляції поруч з котлом свіже повітря відразу потрапляє у камеру згоряння.
Якщо в низькому тиску газу винен фільтр, прочистьте його. Якщо лічильник, зверніться в обслуговувальну організацію, щоб зняли прилад і привели його до ладу.
Якщо під підозрою вентилятор, потрібно перевірити такі нюанси:
Перед опалювальним сезоном варто перевірити роботу агрегата, щоб уникнути проблем чи розв'язати їх заздалегідь (ілюстративне фото: Freepik)
Вартість ремонту залежить від характеру несправності, вартості запчастин і самого котла.
Однак головна порада полягає в тому, що для того, аби уникнути проблем та зайвих витрат на ремонт, варто регулярно робити профілактику котла. Також радимо протестувати електрику та датчики, які відповідають за безпеку, перевірити тягу в димарі за допомогою анемометра, очистити турбіни від пилу тощо.
В ухваленні цього рішення потрібно спиратися на кілька ключових моментів:
Ще один аргумент на користь своєчасної покупки нового пристрою - сучасні котли можуть бути більш енергоефективними, що дозволить економити на опаленні та витраті енергії.
Раніше ми розповідали, як самостійно підготувати котел до зими, щоб забезпечити кращу роботу агрегата.
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