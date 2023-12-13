Три головні ознаки того, що ваш газовий котел потребує негайної заміни

Ознаки, які вказують на несправність котла

Перегрів газового котла

Сьогодні багато настінних котлів сигналізують про проблеми з перегріванням, висвічуючи відповідну помилку на дисплеї. Це може бути, наприклад, код 101.

Причини перегріву:

циркуляція теплоносія утруднена через утворення накипу в теплообміннику

несправність циркуляційного насоса

несправність триходового клапана

слабкий тиск у системі

проблема з термодатчиком

При перегріві потрібно насамперед подивитися на манометр. Якщо він показує трохи менше ніж один атмосфери, огляньте стики труб з радіаторами та інші елементи системи опалення на предмет протікання.

Якщо скрізь сухо, додайте води в котел за допомогою крана підживлення, і доведіть тиск до норми. Скиньте помилку відповідно до інструкції до обігрівача та продовжуйте користуватися обігрівом.

Якщо з манометром все в порядку, перевірте термодатчик мультиметром чи теплообмінник, постежте за роботою помпи

Низький тиск

Зазвичай котел сам відключиться при занадто низькому тиску в системі. Серед причин падіння тиску можуть бути:

зниження показників після першого запуску опалювального контуру. Однак це допустимо, особливо якщо відбулося перезаливання системи водою.

повітряні пробки у верхніх частинах системи, які не може нормально прокачати насос. Проблему можна розв'язати шляхом стравлювання повітря через крани Маєвського на радіаторах.

погано загерметизоване з'єднання може пропускати воду краплями. У цьому випадку протікання видно на манометрі лише через кілька днів після появи. Розгерметизація може бути не лише біля радіаторів, а й під кришкою котла.

не щільно закритий вентиль підживлення чи він просто несправний

об'єм розширювального бачка не відповідає пропускній здатності системи опалення чи пошкоджено мембрану. У баку може бути невідповідний тиск.

некоректно працює клапан скидання надлишкового тиску

Якщо після усунення проблем, зупинка роботи котла все одно продовжується, потрібно шукати інше першоджерело несправності.

Сучасні котли оснащені функцією автоматичного вимкнення в разі несправності (ілюстративне фото: Freepik)

Збій запалювання

Несправність такого плану характерна для підлогових котлів. З часом забивається мідна трубка, якою газ надходить до ґнота. Її потрібно періодично прочищати тонким тросом, дротиком чи ліскою.

Також може засмітитися жиклер ґнота, його чистять тонкою голкою. Це краще робити перед початком опалювального сезону.

Інші причини

Слабка тяга в димарі. Циркуляція повітря залежить від різниці температури в котельні та на вулиці. У теплу погоду при засміченому чи неправильно влаштованому димарі тяга падає, а без неї спрацьовує датчик, і котел відключається.

Слабка припливна вентиляція. Разом зі спалюванням куба газу витрачається 10 кубів повітря. Якщо котел не турбований, цей об'єм береться з приміщення котельні.

Надходження великого обсягу свіжого повітря. Якщо котельня розташована суміжно з передпокою, при відкритті дверей на вулицю можливий сильний протяг. Вітром може задути гніт чи погіршиться нагрівання термопари. Внаслідок цього котел відключиться.

Низький тиск газу. При дефіциті блакитного палива чи проблемах з його транспортуванням у деяких населених пунктах України у сильні морози тиск може знижуватись до 9 мбар та нижче. А залежно від моделі котла, йому потрібно 10-22 мбар.

Несправний вентилятор. У моделей з закритою газовою камерою повітря в топку затягує турбіна, відведення продуктів згоряння також проводиться примусово. Проблеми з вентилятором викликають припинення теплопостачання.

Низька напруга у розетці. У разі дефіциту напруги чи відключення електрики котел перестане працювати.

Які несправності можна відремонтувати

Для розв'язання проблеми з тягою можна збільшити димар. Чим він вищий, тим краще циркуляція повітря. Огляньте також простір навколо димаря. Можливо, йому заважають дерева чи гілки.

Для покращення припливу повітря у стіні котельні роблять отвір діаметром від 10 сантиметрів і ставлять припливний клапан. При розміщенні вентиляції поруч з котлом свіже повітря відразу потрапляє у камеру згоряння.

Якщо в низькому тиску газу винен фільтр, прочистьте його. Якщо лічильник, зверніться в обслуговувальну організацію, щоб зняли прилад і привели його до ладу.

Якщо під підозрою вентилятор, потрібно перевірити такі нюанси:

подача на турбіну напруги

опір на котушці

стан підшипника. Основна механічна несправність - це проблема з підшипником. У цьому випадку вентилятор може гриміти, стукати та видавати інші невластиві звуки.

Перед опалювальним сезоном варто перевірити роботу агрегата, щоб уникнути проблем чи розв'язати їх заздалегідь (ілюстративне фото: Freepik)

Вартість ремонту залежить від характеру несправності, вартості запчастин і самого котла.

Однак головна порада полягає в тому, що для того, аби уникнути проблем та зайвих витрат на ремонт, варто регулярно робити профілактику котла. Також радимо протестувати електрику та датчики, які відповідають за безпеку, перевірити тягу в димарі за допомогою анемометра, очистити турбіни від пилу тощо.

У цих випадках вигідніше придбати новий котел

В ухваленні цього рішення потрібно спиратися на кілька ключових моментів:

ваш котел вже застарілий і все частіше ви стикаєтеся з проблемами його роботи

несправності в роботі котла стають дорожчими та масштабнішими. У такому випадку ремонт буде коштувати вже більш ніж половина вартості нового котла, тому краще просто розглянути купівлю нового.

Ще один аргумент на користь своєчасної покупки нового пристрою - сучасні котли можуть бути більш енергоефективними, що дозволить економити на опаленні та витраті енергії.